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28 октября 2020, Кино Mail.ruновость

Назван лучший мультфильм 21-го века

К Международному дню анимации проект Кино Mail.ru выяснил, какие анимационные фильмы, выпущенные за последние 20 лет, больше всего любят российские зрители
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фотографий
10
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Проект Кино Mail.ru изучил анимационные фильмы, выпущенные с начала 2000 года, и выявил те из них, которые зрители оценивали чаще и выше остальных. В результате рейтинг возглавил научно-фантастический мультфильм студии Pixar «ВАЛЛ·И», обладатель премий «Оскар» и «Золотой глобус». Примечательно, что картина о маленьком роботе, в одиночку очищающем Землю от мусора, оставленного улетевшими в космос людьми, стала лидером рейтингов как у мужчин, так и у женщин.

8.2
ВАЛЛ·И
2008/СШАмультфильмыприключениясемейныйфантастика
Моя оценка

На втором месте списка лучших анимационных картин 21 века расположилась первая часть популярной франшизы про приключения мамонта, ленивца и саблезубого тигра «Ледниковый период» (2002).

Весь список любимых российскими зрителями мультфильмов современности выглядит так:

1. «ВАЛЛ·И» (2008)

2. «Ледниковый период» (2002)

3. «Как приручить дракона» (2010)

4. «Унесенные призраками» (2001)

5. «Шрэк» (2001)

6. «Ходячий замок» (2004)

7. «Холодное сердце» (2013)

8. «Зверополис» (2016)

9. «Корпорация монстров» (2001)

10. «Головоломка» (2015)

Стоит отметить, что рейтинги любимых анимационных лент у мужской и женской аудиторий имеют различия: так, к примеру, у мужчин комедийно-хулиганский «Шрэк» расположился на втором месте, у женщин — лишь на шестом. Кроме того, в топ-10 у мужчин можно встретить приключенческие проекты «Как приручить дракона 2» (2014) и «Алеша Попович и Тугарин Змей» (2004). В то время как у женщин эти мультфильмы отсутствуют, зато в десятке их лидеров можно найти ленту «Рапунцель: Запутанная история» (2010).

Названа лучшая мелодрама 21 века
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