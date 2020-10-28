Назван лучший мультфильм 21-го века

Проект Кино Mail.ru изучил анимационные фильмы, выпущенные с начала 2000 года, и выявил те из них, которые зрители оценивали чаще и выше остальных. В результате рейтинг возглавил научно-фантастический мультфильм студии Pixar « ВАЛЛ·И », обладатель премий « Оскар » и « Золотой глобус ». Примечательно, что картина о маленьком роботе, в одиночку очищающем Землю от мусора, оставленного улетевшими в космос людьми, стала лидером рейтингов как у мужчин, так и у женщин.

Стоит отметить, что рейтинги любимых анимационных лент у мужской и женской аудиторий имеют различия: так, к примеру, у мужчин комедийно-хулиганский «Шрэк» расположился на втором месте, у женщин — лишь на шестом. Кроме того, в топ-10 у мужчин можно встретить приключенческие проекты «Как приручить дракона 2» (2014) и «Алеша Попович и Тугарин Змей» (2004). В то время как у женщин эти мультфильмы отсутствуют, зато в десятке их лидеров можно найти ленту «Рапунцель: Запутанная история» (2010).