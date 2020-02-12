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12 февраля 2020, Кино Mail.ruновость

Названа лучшая мелодрама 21-го века

Проект «Кино Mail.ru» составил зрительский рейтинг лучших романтических лент современности

В результате изучения и подсчета зрительских рейтингов (качество и количество оценок, выставляемых пользователями фильмам) проекту «Кино Mail.ru» удалось определить лучшую мелодраму 21-го века — ею стала лента 2004 года «Дневник памяти» с Райаном Гослингом и Рэйчел МакАдамс в главных ролях.

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В исследовании приняли участие все полнометражные ленты, выпущенные с 2000 года, ключевым жанром которых является мелодрама. По итогам был составлен топ-50 романтических фильмов — второе место в нем заняла «Загадочная история Бенджамина Баттона» режиссера Дэвида Финчера, где необычную историю любви разыграли Брэд Питт и Кейт Бланшетт. На третьем месте — экранизация еще одного произведения Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, «Великий Гэтсби» База Лурмана, где ключевые роли исполнили Леонардо ДиКаприо и Кэри Маллиган.

В первую десятку лучших фильмов про любовь также вошли: «Виноваты звезды» (2014), «Спеши любить» (2002), «Реальная любовь» (2003), «Век Адалин» (2015), «Чего хотят женщины» (2000), «Дом у озера» (2006) и «Вечное сияние чистого разума» (2004).

Попали в топ-50 и давно ставшие современной «любовной киноклассикой» фильмы: «Амели», «Кейт и Лео», «Мулен Руж», «Дневник Бриджит Джонс», «Сладкий ноябрь», «Отпуск по обмену» и другие.

Фильмы про любовь: 50 лучших мелодрам 21-го века
Из мелодрам последних лет в списке оказались первые части франшиз «Сумерки» (2008 и далее) и «Три метра над уровнем неба» (2010), а вот нашумевшая экранизация эротических романов «50 оттенков серого» не попала в листинг из-за низких рейтингов — даже несмотря на большое количество оценок, выставленных фильму пользователями.

Эксперты также изучили разницу в предпочтениях мужчин и женщин для данной категории фильмов. Оказалось, что любимые мелодрамы у мужчин — это «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Великий Гэтсби», «Дневник памяти», «Чего хотят женщины» и «Спеши любить». В то время как у женщин топ-5 выглядит так: «Дневник памяти», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Великий Гэтсби», «Реальная любовь», «Век Адалин».

«Аритмия» — лучшая современная российская мелодрама

Кроме того, проект «Кино Mail.ru» отдельно изучил современные российские мелодрамы, выпущенные с 2000 года, и составил топ лучших на основе оценок зрителей. Таким образом, лучшей российской мелодрамой 21-го века стала «Аритмия» Бориса Хлебникова, главные роли в которой исполнили Ирина Горбачева и Александр Яценко.

В топ-10 также вошли: «Приходи на меня посмотреть» (2000), «Благословите женщину» (2003), «Неадекватные люди» (2010), «Он — дракон» (2015), «2 дня» (2011), «Стиляги» (2008), «8 первых свиданий» (2012), «Лед» (2017) и «Питер FM» (2006).

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