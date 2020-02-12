Названа лучшая мелодрама 21-го века

В результате изучения и подсчета зрительских рейтингов (качество и количество оценок, выставляемых пользователями фильмам) проекту «Кино Mail.ru» удалось определить лучшую мелодраму 21-го века — ею стала лента 2004 года «Дневник памяти» с Райаном Гослингом и Рэйчел МакАдамс в главных ролях.
В исследовании приняли участие все полнометражные ленты, выпущенные с 2000 года, ключевым жанром которых является мелодрама. По итогам был составлен топ-50 романтических фильмов — второе место в нем заняла «Загадочная история Бенджамина Баттона» режиссера Дэвида Финчера, где необычную историю любви разыграли Брэд Питт и Кейт Бланшетт. На третьем месте — экранизация еще одного произведения Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, «Великий Гэтсби» База Лурмана, где ключевые роли исполнили Леонардо ДиКаприо и Кэри Маллиган.
В первую десятку лучших фильмов про любовь также вошли: «Виноваты звезды» (2014), «Спеши любить» (2002), «Реальная любовь» (2003), «Век Адалин» (2015), «Чего хотят женщины» (2000), «Дом у озера» (2006) и «Вечное сияние чистого разума» (2004).
Попали в топ-50 и давно ставшие современной «любовной киноклассикой» фильмы: «Амели», «Кейт и Лео», «Мулен Руж», «Дневник Бриджит Джонс», «Сладкий ноябрь», «Отпуск по обмену» и другие.
Эксперты также изучили разницу в предпочтениях мужчин и женщин для данной категории фильмов. Оказалось, что любимые мелодрамы у мужчин — это «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Великий Гэтсби», «Дневник памяти», «Чего хотят женщины» и «Спеши любить». В то время как у женщин топ-5 выглядит так: «Дневник памяти», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Великий Гэтсби», «Реальная любовь», «Век Адалин».
«Аритмия» — лучшая современная российская мелодрама
Кроме того, проект «Кино Mail.ru» отдельно изучил современные российские мелодрамы, выпущенные с 2000 года, и составил топ лучших на основе оценок зрителей. Таким образом, лучшей российской мелодрамой 21-го века стала «Аритмия» Бориса Хлебникова, главные роли в которой исполнили Ирина Горбачева и Александр Яценко.
В топ-10 также вошли: «Приходи на меня посмотреть» (2000), «Благословите женщину» (2003), «Неадекватные люди» (2010), «Он — дракон» (2015), «2 дня» (2011), «Стиляги» (2008), «8 первых свиданий» (2012), «Лед» (2017) и «Питер FM» (2006).