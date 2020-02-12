Названа лучшая мелодрама 21-го века

В результате изучения и подсчета зрительских рейтингов (качество и количество оценок, выставляемых пользователями фильмам) проекту «Кино Mail.ru» удалось определить лучшую мелодраму 21-го века — ею стала лента 2004 года «Дневник памяти» с Райаном Гослингом и Рэйчел МакАдамс в главных ролях.

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

Из мелодрам последних лет в списке оказались первые части франшиз «Сумерки» (2008 и далее) и «Три метра над уровнем неба» (2010), а вот нашумевшая экранизация эротических романов «50 оттенков серого» не попала в листинг из-за низких рейтингов — даже несмотря на большое количество оценок, выставленных фильму пользователями.

Эксперты также изучили разницу в предпочтениях мужчин и женщин для данной категории фильмов. Оказалось, что любимые мелодрамы у мужчин — это «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Великий Гэтсби», «Дневник памяти», «Чего хотят женщины» и «Спеши любить». В то время как у женщин топ-5 выглядит так: «Дневник памяти», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Великий Гэтсби», «Реальная любовь», «Век Адалин».

«Аритмия» — лучшая современная российская мелодрама