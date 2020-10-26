Ефремов надеется на смягчение приговора

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Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Алексей Мельников рассказал, что актер Михаил Ефремов, приговоренный к семи с половиной годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП, надеется на смягчение приговора в кассационной инстанции, передает ТАСС. Правозащитник сообщил, что защита артиста намерена подать жалобу в эту инстанцию:

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Члены ОНК пообщались с Ефремовым в СИЗО-5 «Водник». Он сказал, что огорчен приговором Мосгорсуда, но работой своих адвокатов удовлетворен.

По его словам, актер считает, что «на исход дела повлиял резонанс», но при этом он рассчитывает на смягчение своего приговора.