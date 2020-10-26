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26 октября 2020, Газета.Ruновость

Ефремов надеется на смягчение приговора

Актера приговорили к семи с половиной годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП
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10
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Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Алексей Мельников рассказал, что актер Михаил Ефремов, приговоренный к семи с половиной годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП, надеется на смягчение приговора в кассационной инстанции, передает ТАСС. Правозащитник сообщил, что защита артиста намерена подать жалобу в эту инстанцию:

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Члены ОНК пообщались с Ефремовым в СИЗО-5 «Водник». Он сказал, что огорчен приговором Мосгорсуда, но работой своих адвокатов удовлетворен.

По его словам, актер считает, что «на исход дела повлиял резонанс», но при этом он рассчитывает на смягчение своего приговора.

Ранее Мосгорсуд смягчил приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП и уменьшил срок заключения артиста на полгода. Актеру предстоит провести семь с половиной лет в колонии общего режима вместо изначальных восьми.

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