Максим Матвеев раскрыл причину ухода из Театра Олега Табакова

Максим Матвеев объяснил причину своего ухода из Московского театра Олега Табакова в интервью порталу «Вокруг ТВ». По словам актера, он решил взять паузу в работе на сцене в том числе из-за постоянной занятости в кино. Матвеев отметил:
Видимо, после самоизоляции мысли, скажем так, в эту сторону больше сформировались. И уже это решение было принято без рефлексии. Вообще. Я не исключаю участие театра в своей жизни и мое — в жизни театра и всегда открыт к каким-то предложениям.
На решение артиста, судя по всему, также повлияло то, что его жена Елизавета Боярская и дети живут в Санкт-Петербурге. Он подчеркнул, что объяснять сыновьям частые рабочие отъезды в Москву в последнее время стало труднее.
Актер ранее играл в двух спектаклях Театра Олега Табакова: «Дьявол» и «Кинастон». Последний продолжит свое существование на сцене. Главную роль будет исполнять Юрий Чурсин. «Мне пора следующим этапом овладевать», — пояснил Матвеев. По словам артиста, руководство театра в лице худрука Владимира Машкова с уважением отнеслось к его решению.
Отметим, в октябре в Москве состоялась премьера нового сериала «Шерлок в России» с участием Матвеева. Актер также известен ролями в фильмах и сериалах «Триггер», «Союз спасения», «Троцкий». В 2020 году должны выйти также фильмы «Моя мама — Мэри Поппинс», «Легион», сериал «Спойлер» с участием Матвеева.