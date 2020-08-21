СМИ: Максим Матвеев уходит из театра Олега Табакова

Пресса сообщает, что Максим Матвеев якобы оказался в числе актеров, покинувших Московский театр Олега Табакова. Об этом написал сайт «Комсомольской правды».
Предположительно, Матвеев окончательно переезжает в Санкт-Петербург к жене Елизавете Боярской и не будет играть в спектаклях «Кинастон» и «Дьявол», в которых был занят в «Табакерке» ранее. Отмечается, что Максим Матвеев не числился в штате театра, а работал как приглашенный артист. Будет ли супруг Боярской служить дальше в МХТ имени Чехова, артистом которого числится, репортерам пока неизвестно.
СМИ в августе также писали о том, что труппу Московского театра Олега Табакова покинула Роза Хайруллина. Вероятно, в начале сентября состоится сбор артистов театра, на котором художественный руководитель Владимир Машков может рассказать о новых кадровых решениях.
Максим Матвеев — актер театра и кино, заслуженный артист России. Он снимался в фильмах и сериалах «Контрибуция», «Анна Каренина», «Союз спасения», «Триггер», «Август. Восьмого».