СМИ: Максим Матвеев уходит из театра Олега Табакова

Предположительно, Матвеев окончательно переезжает в Санкт-Петербург к жене Елизавете Боярской и не будет играть в спектаклях «Кинастон» и «Дьявол», в которых был занят в «Табакерке» ранее. Отмечается, что Максим Матвеев не числился в штате театра, а работал как приглашенный артист. Будет ли супруг Боярской служить дальше в МХТ имени Чехова, артистом которого числится, репортерам пока неизвестно.