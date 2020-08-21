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21 августа 2020, Газета.Ruновость

СМИ: Максим Матвеев уходит из театра Олега Табакова

По слухам, актер переезжает в Санкт-Петербург
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Пресса сообщает, что Максим Матвеев якобы оказался в числе актеров, покинувших Московский театр Олега Табакова. Об этом написал сайт «Комсомольской правды».

Предположительно, Матвеев окончательно переезжает в Санкт-Петербург к жене Елизавете Боярской и не будет играть в спектаклях «Кинастон» и «Дьявол», в которых был занят в «Табакерке» ранее. Отмечается, что Максим Матвеев не числился в штате театра, а работал как приглашенный артист. Будет ли супруг Боярской служить дальше в МХТ имени Чехова, артистом которого числится, репортерам пока неизвестно.

СМИ в августе также писали о том, что труппу Московского театра Олега Табакова покинула Роза Хайруллина. Вероятно, в начале сентября состоится сбор артистов театра, на котором художественный руководитель Владимир Машков может рассказать о новых кадровых решениях.

Максим Матвеев — актер театра и кино, заслуженный артист России. Он снимался в фильмах и сериалах «Контрибуция», «Анна Каренина», «Союз спасения», «Триггер», «Август. Восьмого».

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