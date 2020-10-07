Зудина, Матвеев, Гусева на премьере «Шерлока в России»

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в рамках 42-го Московского международного кинофестиваля прошла премьера сериала «Шерлок в России». Детектив представили режиссер Нурбек Эген и исполнитель главной роли Максим Матвеев. Гостями специального показа стали Марина Зудина, Екатерина Гусева, Сабина Ахмедова, Роман Маякин, Александра Ревенко и другие.
Продюсер Ирина Сосновая отметила:
Для нас большая честь, что «Шерлок в России» стал единственным сериалом, показанным в рамках ММКФ. <…> Думаю, что ирония, благодаря которой Холмс справляется со всеми трудностями и раскрывает дела, сейчас особенно необходима нам всем.
Действие сериала разворачивается в Санкт-Петербурге, куда Шерлок Холмс приезжает, идя по следу Джека Потрошителя. В Российской Империи сыщик знакомится с доктором Карцевым, у которого снимает комнату, вместе герои берутся за расследование загадочных, драматических и порой мистических преступлений, происходящих в городе. Роли в сериале исполнили Павел Майков, Константин Юшкевич, Евгений Дятлов, Константин Богомолов, Владимир Мишуков, Ирина Старшенбаум и другие. Одним из продюсеров выступил Александр Цекало.
Премьера восьмисерийного детектива «Шерлок в России» состоится на платформе Start 22 октября.