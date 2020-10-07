Зудина, Матвеев, Гусева на премьере «Шерлока в России»

Для нас большая честь, что «Шерлок в России» стал единственным сериалом, показанным в рамках ММКФ. <…> Думаю, что ирония, благодаря которой Холмс справляется со всеми трудностями и раскрывает дела, сейчас особенно необходима нам всем.