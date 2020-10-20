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20 октября 2020, Кино Mail.ruновость

Глюкоза рассказала о перенесенном коронавирусе

Певица и актриса две недели лечилась дома
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Наталья Ионова (Глюкоза) призналась в инстаграме, что летом заразилась COVID-19. Певица рассказала подписчикам:

В этом году я ждала отпуска больше своего дня рождения. И когда дождалась заветных 14 дней летом… заболела. Коронавирусом. Прямо перед вылетом.
Наталья Ионова (Глюк'Ozа)

Вместо отдыха на море исполнительница была вынуждена остаться дома и провести две недели в самоизоляции. «Рада, что все позади, и что все испытания я перенесла легко», — отметила Глюкоза. Вероятно, болезнь протекала без осложнений.

Ионова добавила, что, несмотря на ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, она ведет активную работу над большими проектами. К примеру, в конце лета стартовали съемки приквела комедии Марюса Вайсберга «Бабушка легкого поведения». В новом фильме «Прабабушка легкого поведения» Глюкоза снимается вместе с Александром Реввой и Дмитрием Нагиевым.

Смотрите фоторепортаж со съемок

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15
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