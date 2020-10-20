Глюкоза рассказала о перенесенном коронавирусе

В этом году я ждала отпуска больше своего дня рождения. И когда дождалась заветных 14 дней летом… заболела. Коронавирусом. Прямо перед вылетом.

Вместо отдыха на море исполнительница была вынуждена остаться дома и провести две недели в самоизоляции. «Рада, что все позади, и что все испытания я перенесла легко», — отметила Глюкоза. Вероятно, болезнь протекала без осложнений.