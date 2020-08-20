Глюкоза показала себя в откровенном образе на съемках

В сети появились первые фото Натальи Ионовой (Глюкозы) со съемок фильма « Прабабушка легкого поведения », работа над которым стартовала в августе. Вместе с певицей на площадке работают актеры Александр Ревва , Наталья Бардо , режиссер Марюс Вайсберг . Глюкоза опубликовала в сториз фото с коллегами по комедии, где предстала в кружевном боди.

Как же я соскучилась по кино! Мы начали снимать... нет, не «Бабушку»! А «Прабабушку легкого поведения»! Впереди несколько месяцев съемок, полных легкости, радости и смеха!

«Бабушка легкого поведения», где Александр Ревва исполнил роль афериста Сани по прозвищу Трансформер, вышел на экраны в 2017 году. По сюжету, герой Реввы попал в неприятности и решил залечь на дно в образе бабушки. Полюбившиеся зрителям персонажи вернулись на экраны в 2019 году в продолжении комедии. Помимо Реввы, Бардо и Глюкозы, в предыдущих фильмах снимались Филипп Киркоров, Марина Федункив, Евгений Герчаков, Дмитрий Нагиев, Роман Курцын, Мария Горбань и другие.