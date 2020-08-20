Глюкоза показала себя в откровенном образе на съемках

В сети появились первые фото Натальи Ионовой (Глюкозы) со съемок фильма «Прабабушка легкого поведения», работа над которым стартовала в августе. Вместе с певицей на площадке работают актеры Александр Ревва, Наталья Бардо, режиссер Марюс Вайсберг. Глюкоза опубликовала в сториз фото с коллегами по комедии, где предстала в кружевном боди.
Анонсировав старт съемок в инстаграме, Глюкоза отметила, что соскучилась по работе на камеру:
Как же я соскучилась по кино! Мы начали снимать... нет, не «Бабушку»! А «Прабабушку легкого поведения»! Впереди несколько месяцев съемок, полных легкости, радости и смеха!
«Прабабушка легкого поведения» станет приквелом фильмов «Бабушка легкого поведения» и «Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители». Действие развернется в СССР во время проведения Олимпиады 1980 года.
«Бабушка легкого поведения», где Александр Ревва исполнил роль афериста Сани по прозвищу Трансформер, вышел на экраны в 2017 году. По сюжету, герой Реввы попал в неприятности и решил залечь на дно в образе бабушки. Полюбившиеся зрителям персонажи вернулись на экраны в 2019 году в продолжении комедии. Помимо Реввы, Бардо и Глюкозы, в предыдущих фильмах снимались Филипп Киркоров, Марина Федункив, Евгений Герчаков, Дмитрий Нагиев, Роман Курцын, Мария Горбань и другие.