Автор «Игры престолов» раскрыл самую нелюбимую сцену из сериала

Тут мы совсем уж низко опустились в плане бюджета. Это моя самая нелюбимая сцена за все восемь сезонов: охота короля Роберта. Четыре парня с копьями в руках идут по лесу. <…> В ней должны были принимать участие хотя бы сто человек, должны были быть построены павильоны, быть ловчие, собаки. Обязательно кто-то должен был трубить в рог.