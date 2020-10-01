Автор «Игры престолов» раскрыл самую нелюбимую сцену из сериала

МОСКВА, 1 окт — РИА «Новости». Писатель Джордж Р.Р. Мартин в опубликованном Entertainment Weekly отрывке из книги «Огнем дракона не возьмешь» (Fire Cannot Kill a Dragon) о съемках сериала «Игра престолов» рассказал, какая сцена в шоу нравится ему меньше всего.
Выяснилось, что автора книжной основы популярного фэнтези-шоу разочаровал фрагмент первого сезона, в котором король Роберт Баратеон отправляется на охоту.
По словам писателя, проблема была в бюджете, который в 2011 году составлял $6 млн на один эпизод. Несмотря на солидность суммы, денег не хватило на то, чтобы показать все так, как представлял себе автор:
Тут мы совсем уж низко опустились в плане бюджета. Это моя самая нелюбимая сцена за все восемь сезонов: охота короля Роберта. Четыре парня с копьями в руках идут по лесу. <…> В ней должны были принимать участие хотя бы сто человек, должны были быть построены павильоны, быть ловчие, собаки. Обязательно кто-то должен был трубить в рог.
Примечательно, что в книге Мартина этот момент описан парой слов.
«Игра престолов» шла на HBO с 2011 по 2019 год, фэнтези-сериал был основан на романах Джорджа Р.Р. Мартина. В шоу играли Кит Харингтон, Лина Хиди, Эмилия Кларк, Софи Тернер, Питер Динклэйдж и другие. Ранее авторитетное британское издание назвало концовку «Игры престолов» худшим завершением сериала в истории.