Названы худшие финалы сериалов в истории

Кадр из сериала «Игра престолов»

Определены самые неудачные концовки сериалов в истории. Рейтинг худших финалов телешоу был опубликован изданием The Independent.

Первое место в списке занял телехит «Игра престолов», последний сезон которого сильно разочаровал фанатов. По мнению автора статьи Луи Чилтона, на протяжении восьмого сезона сериал «страдал от повествовательных и стилистических проблем», а поклонникам казалось, будто авторы предали их любимых героев.

На втором месте оказался ситком «Сайнфелд», финал которого назвали катастрофическим. Создатели характеризовали сериал как «шоу ни о чем», однако, как пишет Чилтон, в концовке решили рассказать практически обо всем и втянуть персонажей в надуманное судебное разбирательство. Замкнул тройку «Декстер», рассказывающий о жизни серийного убийцы. Отмечается, что нелогичный финал не устроил практически никого из зрителей.

8.5 Шерлок 2010 / Великобритания 16+ драма криминал детективный Моя оценка Хочу посмотреть

После показа финального сезона фанаты требовали переснять последние эпизоды, которые сочли неудачными. Джордж Р.Р. Мартин осудил поклонников сериала. Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен, отметила, что критика концовки разбила ей сердце, потому что звезде стало обидно за создателей шоу.