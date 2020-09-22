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22 сентября 2020, Lenta.Ruновость

Названы худшие финалы сериалов в истории

Рейтинг составило авторитетное британское издание
Кадр из сериала «Игра престолов»

Определены самые неудачные концовки сериалов в истории. Рейтинг худших финалов телешоу был опубликован изданием The Independent.

Первое место в списке занял телехит «Игра престолов», последний сезон которого сильно разочаровал фанатов. По мнению автора статьи Луи Чилтона, на протяжении восьмого сезона сериал «страдал от повествовательных и стилистических проблем», а поклонникам казалось, будто авторы предали их любимых героев.

8.6
Игра престолов
2011/США, Мальта, Великобритания18+драмафэнтезиприключения
Моя оценка

На втором месте оказался ситком «Сайнфелд», финал которого назвали катастрофическим. Создатели характеризовали сериал как «шоу ни о чем», однако, как пишет Чилтон, в концовке решили рассказать практически обо всем и втянуть персонажей в надуманное судебное разбирательство. Замкнул тройку «Декстер», рассказывающий о жизни серийного убийцы. Отмечается, что нелогичный финал не устроил практически никого из зрителей.

В двадцатку сериалов с наиболее неудачными, по мнению журналиста авторитетного британского издания, концовками также вошли такие хиты, как «Клан Сопрано», «Сплетница», «Как я встретил вашу маму», «Шерлок», «Во все тяжкие», «Остаться в живых», «Отчаянные домохозяйки», возвращение «Твин Пикса».

8.5
Шерлок
2010/Великобритания16+драмакриминалдетективный
Моя оценка

«Игра престолов» шла на HBO с 2011 по 2019 год, фэнтези-сериал был основан на романах Джорджа Р.Р. Мартина. В шоу играли Кит Харингтон, Лина Хиди, Эмилия Кларк, Софи Тернер, Питер Динклэйдж и другие.

После показа финального сезона фанаты требовали переснять последние эпизоды, которые сочли неудачными. Джордж Р.Р. Мартин осудил поклонников сериала. Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен, отметила, что критика концовки разбила ей сердце, потому что звезде стало обидно за создателей шоу.

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