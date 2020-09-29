Дженнифер Энистон призналась, что хотела уйти из кино

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

Дженнифер Энистон рассказала, что в течение последних двух лет ее посещали мысли о завершении кинокарьеры. Такое признание актриса сделала во время беседы с Джейсоном Бейтманом и другими коллегами в подкасте Smartless. Желание уйти из кино возникло у Энистон после того, как некий «неподготовленный» проект «высосал из нее жизнь»:

После того, как завершились съемки, я подумала: «Ого... это высосало из меня жизнь. И я не знаю, было ли это мне вообще интересно». Дженнифер Энистон

Энистон объяснила, что сценарий упомянутого проекта «не был готов», и она «застряла» в работе над ним на три месяца. Актриса, которую цитирует Daily Mail, уточнила, что мысли об уходе из кино посещали ее до того, как она получила главную роль в сериале Apple TV+ «Утреннее шоу», вышедшем в 2019 году.