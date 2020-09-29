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29 сентября 2020, Кино Mail.ruновость

Дженнифер Энистон призналась, что хотела уйти из кино

Звезда «Друзей» и «Утреннего шоу» собиралась поставить карьеру на паузу
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13
фотографий
13
фотографий

Дженнифер Энистон рассказала, что в течение последних двух лет ее посещали мысли о завершении кинокарьеры. Такое признание актриса сделала во время беседы с Джейсоном Бейтманом и другими коллегами в подкасте Smartless. Желание уйти из кино возникло у Энистон после того, как некий «неподготовленный» проект «высосал из нее жизнь»:

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Энистон заявила, что вернулась к сериалам из-за фильмов Marvel
После того, как завершились съемки, я подумала: «Ого... это высосало из меня жизнь. И я не знаю, было ли это мне вообще интересно».
Дженнифер Энистон

Энистон объяснила, что сценарий упомянутого проекта «не был готов», и она «застряла» в работе над ним на три месяца. Актриса, которую цитирует Daily Mail, уточнила, что мысли об уходе из кино посещали ее до того, как она получила главную роль в сериале Apple TV+ «Утреннее шоу», вышедшем в 2019 году.

Отметим, что два года назад вышел фильм «Пышка» с участием Энистон.

Актриса, получившая признание публики после роли в ситкоме «Друзья», выходившем в эфир с 1994 по 2004 год, также снималась в фильмах «Брюс всемогущий», «Обещать — не значит жениться», «Охотники за головами», «Несносные боссы», «Развод по-американски», «Марли и я», «Притворись моей женой», «Мы — Миллеры».

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