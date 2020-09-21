Певцов готов выйти на работу после пневмонии

Дмитрий Певцов рассказал в инстаграме, что у него заканчивается режим самоизоляции . Актер готов вернуться в театр. Певцов сообщил, что через несколько дней выйдет на сцену, и отметил:

Ребята! Я выхожу из режима самоизоляции! Осталось только оформить документы — и все. Так сказать, на свободу с чистой совестью!

Ранее Певцов лечился от воспаления легких в больнице в Коммунарке. После выписки актер соблюдал режим самоизоляции. Дмитрий отмечал, что у него обнаружены антитела к коронавирусу, хотя, по словам артиста, во время самой пневмонии его тест на СOVID-19 был отрицательным.