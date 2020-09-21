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21 сентября 2020, Кино Mail.ruновость

Певцов готов выйти на работу после пневмонии

Актер самоизолировался из-за болезни
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Дмитрий Певцов рассказал в инстаграме, что у него заканчивается режим самоизоляции. Актер готов вернуться в театр. Певцов сообщил, что через несколько дней выйдет на сцену, и отметил:

Ребята! Я выхожу из режима самоизоляции! Осталось только оформить документы — и все. Так сказать, на свободу с чистой совестью!
Дмитрий Певцов

Ранее Певцов лечился от воспаления легких в больнице в Коммунарке. После выписки актер соблюдал режим самоизоляции. Дмитрий отмечал, что у него обнаружены антитела к коронавирусу, хотя, по словам артиста, во время самой пневмонии его тест на СOVID-19 был отрицательным.

Дмитрий Певцов играл в сериалах «Корабль», «В круге первом», «Бандитский Петербург», «Королева Марго» и фильмах «Турецкий гамбит», «День выборов», «Артистка». Актер также много играет в театре.

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