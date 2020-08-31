Певцов рассказал о самочувствии после госпитализации

Актер Дмитрий Певцов, который был госпитализирован с пневмонией в больницу в подмосковной Коммунарке, рассказал о своем самочувствии. Об этом сообщает РЕН ТВ, цитируя артиста:
Отличное самочувствие, прекрасное, великолепное. Каждому желаю болеть с таким самочувствием.
Врачи, в свою очередь, сообщили, что оценивают состояние Певцова как средней тяжести. Они диагностировали у актера дыхательную недостаточность.
Ранее директор театра «Ленком» Марк Варшавер заявил, что анализ на коронавирус у Певцова отрицательный. Варшавер также рассказал, что из-за болезни Певцова новый сезон в театре откроется не запланированным спектаклем Марка Захарова «Капкан», а постановкой «Ва-банк».
Дмитрий Певцов получил широкую популярность благодаря ролям в таких сериалах, как «Бандитский Петербург», «Остановка по требованию», «Корабль». Сейчас Певцов в основном играет в театре. Последняя картина с его участием — приключенческая лента «На Париж!» — вышла на экраны в мае 2019 года и вызвала неоднозначную реакцию у зрителей и критиков.