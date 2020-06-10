Родственники погибшего из-за Ефремова водителя пришли к Малахову

Андрей Малахов в шоу «Прямой эфир»

Родственники водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов, пришли на телепередачу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. В студии шоу появились сын Захарова Виталий с женой, а также племянник погибшего Андрей. Сын рассказал, что у его отца был самый большой заработок в семье, так как он трудился в Москве. На вопрос, мог ли Захаров увернуться от удара, если бы была возможность, Виталий ответил, что на видео все видно.

Ранее супруга Захарова Ирина Стерхова отказалась идти на мировую с Ефремовым. «Пусть сядет... Хотя бы половину из двенадцати [лет] посидит», — заявила она.

Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого — Сергей Захаров — скончался в больнице от потери крови. Сам Ефремов не пострадал. На следующий день актер был задержан на 48 часов по уголовному делу, возбужденному против него по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Позже Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа.