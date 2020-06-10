Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
12 сериалов
Маша, Лунтик и Лосяш: лучшие современные мультсериалы для детей
7 сериалов
Непростые истины: 7 ностальгических сериалов про подростков
15 сериалов
15 зарубежных остросюжетных сериалов, которые вы не видели
10 сериалов
Лихие и громкие: сериалы, которые вернут вас в 90-е
17 сериалов
Это нереально: 17 захватывающих фантастических сериалов
30 фильмов
Каким бывает лето: 30 жарких фильмов про любовь, море и солнце
20 фильмов
Рождение нации: 20 важных фильмов о расизме
15 фильмов
15 долгожданных фильмов, которые мы надеемся увидеть летом
20 фильмов
20 ностальгических советских фильмов про первую любовь
20 фильмов
Ромео-гангстер, Гамлет-бизнесмен: 20 экранизаций, удививших нас

Дом

В этом доме жила Фаина Раневская: что там внутри (фото)
Как выглядят дома в самом опасном районе мира
Оборудуем домашний спортзал со скидками на AliExpress
10 июня 2020, Lenta.Ruновость

Родственники погибшего из-за Ефремова водителя пришли к Малахову

Телеведущий посвятил выпуск резонансному ДТП с участием актера
Андрей Малахов в шоу «Прямой эфир»

Родственники водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов, пришли на телепередачу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. В студии шоу появились сын Захарова Виталий с женой, а также племянник погибшего Андрей. Сын рассказал, что у его отца был самый большой заработок в семье, так как он трудился в Москве. На вопрос, мог ли Захаров увернуться от удара, если бы была возможность, Виталий ответил, что на видео все видно.

15 российских шоу, которые стыдно смотреть (но мы продолжаем)
Ранее супруга Захарова Ирина Стерхова отказалась идти на мировую с Ефремовым. «Пусть сядет... Хотя бы половину из двенадцати [лет] посидит», — заявила она.

Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого — Сергей Захаров — скончался в больнице от потери крови. Сам Ефремов не пострадал. На следующий день актер был задержан на 48 часов по уголовному делу, возбужденному против него по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Позже Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа.

Михаил Ефремов — актер театра и кино, сын Олега Ефремова. Снимался в фильмах и сериалах «12», «Generation П», «Дом Солнца», «Пьяная фирма», «Духless».

Программа Малахова «Прямой эфир» выходит на телеканале «Россия 1». Ранее шоу вел Борис Корчевников. Предметом обсуждения в ток-шоу являются резонансные темы: громкие преступления, личная жизнь звезд, актуальные общественные события.

3.9
Пусть говорят
2005/Россия16+ток-шоу
Моя оценка
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Андрей Малахов
Михаил Ефремов
Михаила Ефремова предложили лишить званий после ДТП
Прямой эфир
Продюсер «Брата 2» — о кадрах протестов в США вместо титров
«Уральские пельмени» отсудили у бывшего директора 2 млн рублей
Ефремов обвинил коронавирус в превращении артистов в дармоедов
Шнуров заявил о ненужности российских звезд
Названы победители шоу «Танцы со звездами»
Варнава заинтриговала зрителей «Танцев со звездами»
Бледанс нарушила режим самоизоляции ради съемок в шоу Малахова
Ведущий «Пусть говорят» ответил на слухи об уходе на карантин
Елена Коренева снимется в экранизации «Мертвых душ»
Узница Варнава, акция памяти: яркие моменты «Танцев со звездами»
Победитель «Маски» ответил на обвинения в плагиате в шоу
Иван Ургант высказался о травле Регины Тодоренко
Зрители вернули Дарью Мороз в шоу «Танцы со звездами»
Яценко и Маковецкий играют Ивана Грозного: первые кадры
Автор книги о Зулейхе ответила на критику сериала
Дарья Мороз покинула «Танцы со звездами»
Агата Муцениеце стала участницей юмористического шоу
Гагарина, Билан, Петров поблагодарили медиков концертом
Друзь возвращается в «Что? Где? Когда?» после скандала
Андрей Малахов сдал тест на коронавирус
Лещенко обвинил Малахова в принуждении к нарушению самоизоляции
Мороз, Варнава и Малахов в первом выпуске «Танцев со звездами»
Участница детского «Голоса» устроила Гагариной истерику в эфире
25 лет «Первому»: главные лица канала – от Листьева до Гузеевой
Сменившая имидж Елена Степаненко запускает шоу: первые кадры
Арзамасова, Харламов и другие призвали сидеть дома и смотреть ТВ
Заразившийся коронавирусом Лещенко в марте был на шоу Малахова
Варнава, Ивакова, Порошина в «Танцах со звездами»: первые фото
«Вот она — правда»: Успенская разоблачила шоу «Пусть говорят»
Мария Миронова снялась в сериале про выигрыш в лотерею
Лазарев расплакался на съемках телешоу
Усатова ищет невесту Аверину в новом сериале: фото со съемок
Лера Кудрявцева ушла с «Муз-ТВ»
Сергей Лазарев устроил скандал на съемках музыкального шоу
Надежда Бабкина расплакалась на съемках телешоу
Стало известно, кто сыграет Ивана Грозного на ТВ: первые фото
Алсу призналась в покупке СМС в пользу дочери на «Голосе»
Елена Степаненко станет ведущей нового шоу
Ксения Собчак ответила на критику своего нового телешоу
Шутку на «Первом» о происхождении коронавируса приняли за правду
СМИ: Эмбер Херд в «Аквамене 2» могут найти замену
Басков, Лазарев и Арбенина на съемках нового сезона шоу талантов
Догилева и Ефремов вместе снимаются в сериале про вампиров
Машков назвал безобразием непопадание «Дылды» на «Оскар»
Танцовщица, которую Лопез играла в «Стриптизершах», подала в суд
Пугачева и «Богемская рапсодия»: что смотреть по ТВ на каникулах
71-летняя Наталья Седых повторила образ Настеньки из «Морозко»
Асмус снова снялась в откровенной сцене и возмутила публику
Пугачева, Ефремов, Собчак и другие скорбят по Галине Волчек
Что посмотреть?
Рекомендуем кино под ваши вкусы
 По армии Хафтара в Ливии нанесли серию авиаударов
Звезда «Уральских пельменей» назвала причину ухода из шоу
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
100 удивительных историй о ПДД в честь столетия правил 10 июня 1920 года в Советском Союзе появились первые правила дорожного движения. Совет народных комиссаров во главе с Лениным постановил, кто и как должен ездить на автомобилях в Москве
Популярные темы на «Детях»
А как бы вы поступили (на самом деле не дай Бог никому) 422
Великие и Ужасные 411
работа - работать 187
Я просто в шоке, не знаю, что дальше что делать 159
Леди
В моду вернулся главный аксессуар 90-х (фото) Еще один отголосок 90-х снова в тренде.
Hi-Tech
Найдены близнецы Земли и Солнца Семья потенциально обитаемых планет скоро скоро станет больше
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Расписание и билеты
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь