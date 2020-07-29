Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
8 сериалов
Вместо Турции и Египта: 8 сериалов о курортных романах
19 сериалов
Обмани меня: занятные сериалы про аферистов и мошенников
20 сериалов
Научный метод: 20 сериалов про ученых и изобретаталей
15 сериалов
Асмус, Мороз, Заворотнюк: звезды в сериалах про полицейских
20 сериалов
От ненависти до любви: популярные российские сериалы-мелодрамы
30 фильмов
Смех по-русски: 30 российских комедий, за которые не стыдно
35 фильмов
Любимые мелодрамы 90-х, которые можно пересматривать бесконечно
40 фильмов
Море волнуется раз: 40 фильмов про бурные морские приключения
35 фильмов
От Хатико до Мухтара: 35 трогательных фильмов про собак
20 фильмов
Все как в тумане: 20 загадочных фильмов-детективов
Дом
8 провальных идей для сада, которые лучше не повторять
Как спать в жару без кондиционера?
Нужно ли перекрывать горячую воду, если ее отключают?
29 июля 2020, Lenta.Ruновость

Ефремов в суде отказался признавать себя актером

Предварительное слушание по делу актера перенесли на 30 июля
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Ставший виновником смертельной аварии Михаил Ефремов выступил в суде, где отказался признавать себя актером. Об этом сообщает ТАСС. Адвокат потерпевших Александр Добровинский рассказал, что артист появился на заседании в нормальном и спокойном состоянии:

Новость
Адвокат семьи Захарова высказался о гонорарах за участие в шоу
Он заявил, что [он] не актер, а индивидуальный предприниматель.

29 июля, должно было состояться предварительное слушание по делу актера. Адвокаты Ефремова не явились в суд, поэтому процедуру перенесли на 30 июля.

Напомним, в начале июня Михаил Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа. Сообщалось, что во время аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Позднее появилась информация о том, что в организме актера обнаружили остаточные следы наркотиков — кокаина и каннабиноидов.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Михаил Ефремов
Назван самый возмутительный фильм 2019 года
Фильм «Джон Уик 2» помог полиции задержать наркоторговца
Лера Кудрявцева призналась, что не смотрит телевизор
Ивлеева станцевала с Басковым на съемках
Песни из фильма про «Евровидение» стали популярны в Исландии
Платье Найтли и авто Питта: в США пустят с молотка кинореквизит
Звезде «Великолепного века» грозит более 13 лет тюрьмы
В Marvel обсудили, кто может стать новым врагом Мстителей
Адвокат семьи Захарова высказался о гонорарах за участие в шоу
Шайа ЛаБаф набил огромную татуировку на груди ради роли
Адвокат заявил о наличии доказательств невиновности Ефремова
Вилле Хаапасало остался без работы и начал продавать хачапури
Никита Ефремов: «Актерская профессия несколько шизоидная»
Стало известно, чем занимается Ефремов под домашним арестом
Рома Зверь, Варнава и другие звезды поддержали Серебренникова
Сериал «Клиника» лишился трех эпизодов из-за расистского юмора
Для съемок в сериале по «Властелину колец» ищут «забавных людей»
Асмус попросила не считать «Текст» причиной развода с Харламовым
Звезда «Гарри Поттера» назвала любовь фанатов нездоровой
Зрители «лишили» Билана победы на «Евровидении 2008»
СМИ: Михаила Ефремова могут вырезать из сериала про вампиров
Освежающее видео: посмотрите, как киногерои едят мороженое
Снятый во время пандемии хоррор стал лидером проката в США
Домогаров не хочет выходить к зрителям после травли Ефремова
«Лучше бы к Собчак сходила»: Ивлеева недовольна популярным шоу
Юлия Высоцкая призналась в сериальной «булимии»
Киану Ривз выставил на аукцион онлайн-встречу с собой
Никита Ефремов впервые публично высказался о ДТП с отцом
Кит Харингтон избавился от кудряшек Джона Сноу и удивил фанатов
Тарантино раскритиковали за слово «ниггер» в его фильмах
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
Звезда «Сумерек» сравнила съемки с нахождением в заложниках
Родственники погибшего из-за Ефремова водителя пришли к Малахову
Михаила Ефремова предложили лишить званий после ДТП
Продюсер «Брата 2» — о кадрах протестов в США вместо титров
Воробьев в космосе, Волк в рваных джинсах: киноновости недели
Дибров и его дети повторили образы из «Семейки Аддамс»
Актеры из «Властелина колец» устроили онлайн-встречу
«Уральские пельмени» отсудили у бывшего директора 2 млн рублей
Ефремов обвинил коронавирус в превращении артистов в дармоедов
Танцор из клипа Little Big сыграл принца в новом сериале
Шнуров заявил о ненужности российских звезд
56-летнего Брэда Питта раскритиковали за «запущенный» вид
Павел Воля показал фото с женой в образе Малефисенты
Из-за коронавируса в США раскупили маски противника Бэтмена
Российских зрителей «Великой» разозлил темнокожий князь Ростов
Деревянко на полгода впал в депрессию после роли стриптизера
Максим Галкин исполнил гимн самоизоляции в образе Бэтмена
Звезды на карантине: Хопкинс пляшет, Козловский читает сказки
Елена Коренева снимется в экранизации «Мертвых душ»
Фильмы онлайн
Не знаете что посмотреть? Мы подскажем!
 Как развлекались россияне, когда рухнул СССР. Фото
Лукашенко перенес коронавирус
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
10 популярных автомобилей: как сильно они подорожали Во время режима самоизоляции многие автомобильные компании были вынуждены поднять цены. Авто Mail.ru рассказывает, насколько сильно подорожали самые популярные на российском рынке модели за последние месяцы
Дети
Юлия Липницкая показала фигуру через месяц после родов (фото) Спортсменке делают комплименты в сети
Леди
Решетова похвасталась осиной талией в платье с корсетом Модный выход невесты Тимати.
Hi-Tech
Бракованные и 2003 года. Какие монеты можно дорого продать Цена может быть существенно выше номинала
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь