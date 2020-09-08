Высоцкая и Кончаловский представили совместный фильм в Венеции

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На 77-м Венецианском кинофестивале показали новый фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», включенный в основную конкурсную программу наряду с еще 17 картинами. Вместе с режиссером картину представила его супруга Юлия Высоцкая, сыгравшая в ленте главную роль.

Супруги приняли участие в фотоколле, а также вышли на красную дорожку, где их поддержал 17-летний сын Петр.

По данным РИА «Новости», новая работа российского режиссера была встречена в Венеции овациями.

Действие картины «Дорогие товарищи!» разворачивается в 1962 году и освещает забастовку рабочих в Новочеркасске. В центре сюжета — история убежденной коммунистки Людмилы, работницы парткома, критикующей протестующих. После того, как в демонстрации пропадает ее дочь-подросток, мировоззрение женщины меняется.

Андрей Кончаловский не впервые представляет в Венеции свои работы. Российский режиссер также является обладателем двух «Серебряных львов» — их удостаивались его фильмы «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» и «Рай».