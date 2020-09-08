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8 сентября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Высоцкая и Кончаловский представили совместный фильм в Венеции

Лента «Дорогие товарищи!» вошла в основной конкурс фестиваля
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

На 77-м Венецианском кинофестивале показали новый фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», включенный в основную конкурсную программу наряду с еще 17 картинами. Вместе с режиссером картину представила его супруга Юлия Высоцкая, сыгравшая в ленте главную роль.

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Супруги приняли участие в фотоколле, а также вышли на красную дорожку, где их поддержал 17-летний сын Петр. 

По данным РИА «Новости», новая работа российского режиссера была встречена в Венеции овациями.

Действие картины «Дорогие товарищи!» разворачивается в 1962 году и освещает забастовку рабочих в Новочеркасске. В центре сюжета — история убежденной коммунистки Людмилы, работницы парткома, критикующей протестующих. После того, как в демонстрации пропадает ее дочь-подросток, мировоззрение женщины меняется. 

Андрей Кончаловский не впервые представляет в Венеции свои работы. Российский режиссер также является обладателем двух «Серебряных львов» — их удостаивались его фильмы «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» и «Рай».

Дорогие товарищи!
2020/Россия18+драмаисторический
Моя оценка

В 2020 году фестиваль продлится до 12 сентября.

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