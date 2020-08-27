Сын Нагиева объяснил отказ от участия в шоу «Холостяк»

Кирилл Нагиев | Источник: Legion-Media.ru

Кирилл Нагиев признался, что ему несколько раз предлагали стать героем шоу «Холостяк», но актер каждый раз отказывался от участия в реалити. Об этом сын Дмитрия Нагиева рассказал в интервью порталу PeopleTalk, говоря о том, по какому принципу выбирает роли и проекты:

В этом году я в пятый раз отказался от участия в шоу «Холостяк», хотя сумма была уже просто астрономическая. Если бы я согласился, мог бы построить свой отель, но дело не в хайпе, а в уважении, работе и деле. Кирилл Нагиев

По словам Нагиева, он также «много лет отказывается от однотипных ролей каких-то красавчиков», потому что «выжидает» неоднозначных персонажей и серьезные роли.

Актер в интервью рассказал и о своем отношении к съемкам в откровенных сценах. Нагиев упомянул триллер Клима Шипенко «Текст», отметив:

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Если они [откровенные сцены] служат для передачи художественного замысла, если это средство художественной выразительности, то я за. А если грудь показана просто ради груди — я против. Бывает контекст, в котором это нельзя не показать, поэтому нападки , например, на Кристину Асмус в «Тексте» я считаю беспочвенными и высосанными из пальца.

Кроме того, Кирилл Нагиев поделился впечатлениями от совместных съемок с Павлом Прилучным в новом фильме «Тень звезды». По словам актера, они с коллегой подружились. «До этого мы не сотрудничали, и первое время я даже волновался, думал, как мы найдем общий язык, а оказалось, что буквально с полуслова понимаем друг друга», — добавил он.

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