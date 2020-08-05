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5 августа 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Нагиев шутит, Мазунина не смеется: как снимают фильм про стендап

Корреспондент «Кино Mail.ru» побывал на съемочной площадке комедии «СтендОпер» и поговорил с исполнителями главных ролей о новом проекте и их героях
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Светка из Протвино

В Москве стартовали съемки полицейской комедии «СтендОпер» производства Megogo Studios и М-Production. Главная героиня картины — оперуполномоченная Светка Артюхова из подмосковного Протвино в исполнении Валентины Мазуниной. По сюжету, Артюхова внедряется в коллектив стендап-комиков в качестве концертного директора, чтобы вычислить в их рядах наркоторговца. При этом Света не выносит юмористов и никогда не смеется: в детстве ее постоянно дразнили из-за лишнего веса, а в полицию девушка пошла, чтобы отомстить шутникам.

Режиссер «СтендОпера» Олег Асадулин рассказал «Кино Mail.ru», как появилась идея фильма: «Во время работы над проектом «Булки», где главную роль играет Кристина Асмус, и который мы начали снимать на Шри-Ланке, но вынуждены были прерваться из-за коронавируса, был написан персонаж — подруга главной героини Светка, оперуполномоченная из Протвино. Она нам так понравилась, что мы решили сделать про нее отдельную историю».

Стендапер Нагиев

Кирилл Нагиев играет в комедии молодого преуспевающего стендапера Илью, который невольно оказывается втянут в преступную схему.

Новость
Дмитрий Нагиев рассказал о совместных съемках с сыном
Опыта выступлений в жанре стендап у меня не было, но всегда мечтал попробовать. Правда, не думал, что смогу это сделать: материться, шутить про женщин, бога, детей со сцены от своего лица не хотел никогда. И никогда не хотел оказаться в тусовке стендаперов — немного не моя тема.
Кирилл Нагиев

Съемки в клубе и монологи от засекреченных комиков

Сцена рядового вечернего выступления комиков снималась в одном из московских стендап-клубов. Помимо Нагиева и Мазуниной, в небольшом зале перед зрителями колкие монологи читали «стендаперы» Зоя Бербер, Ренат Мухамбаев («Корни») и Антон Жижин («Патриот»).

Моя героиня никогда не смеется. И когда на съемках сцены я смотрела стендап Кирилла Нагиева, в котором он как раз разговаривал о полных дамах, мне было очень смешно и очень тяжело сдержать свои эмоции, но я справилась, даже ни разу не хохотнула.
Валентина Мазунина

По словам режиссера, снимались две версии этой сцены: жесткая, с употреблением нецензурной лексики, которая выйдет на онлайн-платформах, и цензурированная — для кинопроката.

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Над «СтендОпером» трудились профессиональные стендап-комики, имена которых создатели комедии не раскрывают. Опытные юмористы писали монологи для персонажей фильма и проводили консультации.

Кто еще появится в фильме

В картине также снимаются Михаил Тройник («Чики»),  Владимир Стержаков, Владимир Епифанцев — он исполняет роль сексуально озабоченного наркоторговца — и Ефим Шифрин, который играет ростовского авторитета, настойчиво приглашающего стендаперов выступить для него лично.

СтендОпер
2020/Россиякомедия

Комедия «СтендОпер» выйдет в прокат зимой.

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