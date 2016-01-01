Герой фильма — популярный рэпер, который приезжает на гастроли в Петербург, где на него совершают покушение. Музыкант вынужден нанять телохранителя — им оказывается девушка, которой придется разбираться в запутанной жизни звезды.
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