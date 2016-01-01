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Тень звезды

2020драмамелодрамадетективмузыкальный
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Сюжет фильма:

Герой фильма — популярный рэпер, который приезжает на гастроли в Петербург, где на него совершают покушение. Музыкант вынужден нанять телохранителя — им оказывается девушка, которой придется разбираться в запутанной жизни звезды.

Режиссер
Дмитрий Губарев
В ролях
Павел Прилучный, Александра Черкасова-Служитель, Кирилл Нагиев, Юлия Франц, Владимир Сычев, Павел Штонденко, Надежда Мельникова, Мэйти
Страна
Россия
Премьера
28 мая (РФ)
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Трейлер
Кадры11
11
фотографий
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