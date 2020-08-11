Иван Охлобыстин написал пьесу для Михаила Ефремова

Иван Охлобыстин и Михаил Ефремов | Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 11 авг — РИА «Новости». Актер, писатель и сценарист Иван Охлобыстин рассказал в интервью РИА «Новости», что во время самоизоляции написал пьесу «Пар» для актера Михаила Ефремова.

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Охлобыстин отметил: «Мишей прямо перед пандемией была мне поставлена такая задача: в воздухе царит некая неопределенность и ощущение грядущей катастрофы по разным причинам – меняется климат, какие-то политические конфликты в обществе. Он хотел, чтобы в пьесе было передано движение в пропасть, ощущаемое персонажами».

По его словам, действие пьесы происходит в бане в римском зале, где собрались и выпивают лучшие друзья. Все начинается хорошо и дружелюбно, но потом неожиданно разгорается конфликт, который приводит к гибели всех персонажей. Охлобыстин подчеркнул, что Ефремов был очень увлечен пьесой.

Напомним, по версии следствия, вечером 8 июня на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой». Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику.