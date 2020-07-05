Никита Ефремов: «Актерская профессия несколько шизоидная»

Как на вас повлияло случившееся с вашим отцом Михаилом Ефремовым?
Никита Ефремов: — Эта трагедия вызвала во мне много сильных чувств и эмоций. Хочу еще раз выразить свои соболезнования семье Сергея Захарова. Спасибо моей группе поддержки, благодаря ей мне удалось справиться с болью и принять эту ситуацию.
Считается, что наркотики и алкоголь широко распространены в художественной среде. Артистам действительно нужны дополнительные стимуляторы для творчества или можно обойтись без них?
— Не знаю, не могу говорить за всех артистов, нужен им допинг для творчества или нет. Скажу только про себя.
У меня был момент, когда я и для отдыха, и для работы пользовался подобными стимуляторами. Думал, что это поможет мне отдохнуть или увидеть какие-то новые миры. Но все оказалось наоборот. Именно сейчас, когда я уже долгое время веду здоровый образ жизни, мне открываются действительно удивительные возможности и перспективы.
Многие говорят, что их жизнь во время самоизоляции кардинально изменилась, они обнаружили и в себе, и в мире нечто новое. А вы?
— Процесс самопознания и понимания, кто я, у меня начался до самоизоляции. В ней ничего нового про себя и про людей я не узнал. В начале был стресс, я не знал, что это за болезнь и как к ней надо относиться, были даже панические атаки. Сейчас все нормально.
За время карантина в киноиндустрии появилась новая форма — скринлайф-сериалы. Вы сыграли в одном из первых — «Безопасных связях». Чем привлекла вас эта работа?
— Думаю, что скринлайф-сериалы — это способ работать в любых условиях. На мой взгляд, побеждает тот, кто продолжает идти вперед, даже если он ошибается. Я за то, чтобы исследовать жизнь действием. К тому же, мне нравится работать с Константином Юрьевичем Богомоловым, мы уже делали с ним сериал «Хороший человек».
Было интересно, как он отреагирует на происходящее в самоизоляции. Мне интересен процесс, который происходил с моим персонажем: он как будто под увеличительным стеклом посмотрел на свою жизнь. Когда шли съемки, сценарий был не до конца готов, мы не знали, что будет на следующий день. А сама картина — о том, сколько любовников-любовниц разлучились на время карантина. Как они поддерживают связь, когда постоянно жена рядом, а потом все превращается в змеиный клубок.
Вы упомянули проект «Хороший человек», где играете маньяка. Вдохновлялись ролью Энтони Хопкинса в «Молчании ягнят» и последним фильмом Ларса фон Триера?
— Мы пошли по другому пути. Роли в «Молчании ягнят» и «Доме, который построил Джек» основаны на психопатичности героев, их персонажи получают удовольствие от убийств, власти над жертвами. А в «Хорошем человеке» герой удовольствия не получает, он выполняет «работу», свою миссию по избавлению мира от зла.
Необычный способ борьбы со злом. Изучали специальную литературу для погружения в роль?
— Я доверился режиссеру. Хотя у меня были вопросы к Константину Юрьевичу, что изучать, стоит ли читать биографию Попкова («Ангарский маньяк», чья история легла в основу сюжета сериала. — Прим. ред.), но он сказал, что не надо. Мы разбирали сценарий и поняли, что злость, ненависть есть в любом человеке. Много рассуждали о сущности этого персонажа. Как найти его чувства в себе? Почему он спокоен, совершая убийства? Здесь еще надо не забывать, что это все игра. Сходить с ума во время работы над такими ролями мне не хотелось бы.
Кстати, как актеру сохранять психическое здоровье? Может быть, у вас есть пара лайфхаков или психолог?
Лично я хожу к психологу. Вообще, психология мне очень интересна, хочу найти баланс в своей жизни. Безусловно, актерская профессия в какой-то степени шизоидная. Поэтому важно от нее отстраняться, отдыхать.
К тому же, я занимаюсь самоанализом. Пытаюсь понять, почему, например, я теряю чувство благодарности или слишком серьезно реагирую на себя и других? Ведь при этом исчезает легкость, вдохновение.
Комментарий зрителя к одной из ваших киноработ звучал так: «Такой глубокий актер, ему что-то более интересное и осмысленное надо играть». Насколько выбор роли соответствует вашему представлению о себе?
— Выбор роли зависит от того, вижу ли я в ней что-то интересное и захватывающее. Хочу ли я в нее погрузиться, найти схожесть с собой или противоположность. Денежный аспект тоже имеет значение. Правда, не могу сказать, что меня можно купить в любой проект, но если финансовая нужда заставит, то, наверное, соглашусь на что-то не самое интересное.
То есть такого — «вот в этом я сниматься точно не буду» — у вас нет?
Снобизма по поводу ролей и предложений у меня нет. Ощущения, что я Никита Ефремов и у меня есть «планка», тоже нет. Когда люди пишут комментарии о том, где и как они меня видят, то это их ожидания. Лично для меня чем больше ожиданий, тем больше разочарований.
Новый проект «Полет» Петра Тодоровского — это ваша первая большая совместная работа с отцом. Вы обращались к нему за профессиональными советами?
— Да, там вообще классный актерский состав: Юля Хлынина, Паша Табаков, Евгения Добровольская, Оксана Акиньшина, Саша Робак — интересно, что получится. Мне нравится подход отца к работе, он умеет вести себя на площадке, с одной стороны, очень легко, с другой — профессионально. Всегда шутит, но при этом, когда надо собраться и сделать что-то серьезное, моментально перевоплощается. В этом смысле мне бы хотелось стать таким же сильным профессионалом, умеющим работать на площадке с легкой юморной энергетикой.
В каждой профессии есть свои плюсы и минусы. За что вы любите и ненавидите вашу?
— Люблю за бесконечное количество интересных людей, за возможность делиться даром, если он есть, за обмен энергиями. За то, что можно быть игривым, легким, баловаться, хулиганить. За вопросы, которые ставит передо мной профессия.
С одной стороны, плюс, что я родился в такой семье, а с другой стороны, она обязывает оправдывать ожидания и зрителей, и самого себя. Для меня отдельная задача сделать так, чтобы я гордился своей фамилией, но при этом не был от нее зависим. Наверное, это можно считать побочным эффектом.
Еще мне не совсем нравится история с репертуарным театром, потому что у нас всего два месяца отпуска, а мне бы хотелось чаще путешествовать, и не только летом.
Слухи, сплетни, кто с кем, против кого и за кого — вот это мне тоже не нравится, не люблю испорченный телефон. И еще мне кажется, что актер — пока не слишком интернациональная профессия. Я могу отлично знать английский язык, но при этом не смогу достоверно сыграть американца. Люди, которые занимаются IT-технологиями, могут найти себе применение в любой точке мира, если они хорошие специалисты. Мне кажется, актерство привязывает к одному месту на карте. Да и повышенное внимание, публичность — это тоже сильное испытание.
Как вы относитесь к тому, что вас называют одним из самых перспективных молодых актеров, ставят в глянцевые рейтинги?
— Рейтинги — вещь субъективная. Погоня за внешними атрибутами счастья не приносит. Удовлетворение – да, но долгосрочного счастья покупка машины, айфона или первого места в рейтинге не даст. Мир и спокойствие внутри себя покруче будут.
Беседовала Анна Позина