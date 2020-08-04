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4 августа 2020, Кино Mail.ruфоторепортаж

Хакамада, Епифанцев, Гребенщикова на премьере в Москве

Звезды первыми увидели триллер «Неистовый» с Расселом Кроу в главной роли
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

В московском кинотеатре «Пионер» прошла премьера триллера Деррика Борте «Неистовый» с Расселом Кроу и Карен Писториус в главных ролях.

Гостями показа стали Ирина Безрукова, Наталья Бочкарева, Владимир Епифанцев, Алиса Гребенщикова, Григорий Калинин, Денис Шведов, Ирина Хакамада, Илья Бачурин, Дарья Повереннова, Александр Носик, Алена Чехова, Даниил Белых и другие российские знаменитости.

6.3
Неистовый
2020/США18+триллер
Моя оценка

Новый фильм расскажет о заурядном, на первый взгляд, конфликте на дороге, в которой оказывается замешана молодая мать по имени Рейчел (Писториус). Повздорив с хмурым автомобилистом (Кроу), героиня быстро понимает, что он — совершенно неуравновешенный мужчина, который способен на нечто ужасное. Доведенный до точки кипения, он не остановится ни перед чем, чтобы преподать женщине урок.

В широкий прокат триллер «Неистовый» выйдет 6 августа.

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