Хакамада, Епифанцев, Гребенщикова на премьере в Москве

В московском кинотеатре «Пионер» прошла премьера триллера Деррика Борте «Неистовый» с Расселом Кроу и Карен Писториус в главных ролях.
Гостями показа стали Ирина Безрукова, Наталья Бочкарева, Владимир Епифанцев, Алиса Гребенщикова, Григорий Калинин, Денис Шведов, Ирина Хакамада, Илья Бачурин, Дарья Повереннова, Александр Носик, Алена Чехова, Даниил Белых и другие российские знаменитости.
Новый фильм расскажет о заурядном, на первый взгляд, конфликте на дороге, в которой оказывается замешана молодая мать по имени Рейчел (Писториус). Повздорив с хмурым автомобилистом (Кроу), героиня быстро понимает, что он — совершенно неуравновешенный мужчина, который способен на нечто ужасное. Доведенный до точки кипения, он не остановится ни перед чем, чтобы преподать женщине урок.
В широкий прокат триллер «Неистовый» выйдет 6 августа.