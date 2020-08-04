Хакамада, Епифанцев, Гребенщикова на премьере в Москве

Новый фильм расскажет о заурядном, на первый взгляд, конфликте на дороге, в которой оказывается замешана молодая мать по имени Рейчел (Писториус). Повздорив с хмурым автомобилистом (Кроу), героиня быстро понимает, что он — совершенно неуравновешенный мужчина, который способен на нечто ужасное. Доведенный до точки кипения, он не остановится ни перед чем, чтобы преподать женщине урок.