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Кино Mail.ruПодборки

Главные фильмы августа 2020

Какими фильмами-новинками порадуют в оставшийся месяц лета кинотеатры, наконец открывающие двери после долгого перерыва, — узнайте из подборки Кино Mail.ru
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1
Мой шпион
5.123
оценки
IMDb6.3
Моя оценка
0
23 уже оценили
США/2020/1 ч. 39 мин./12+
Расписание и билеты
2Трейлеры
Сотрудник ЦРУ оказывается во власти слишком сообразительной 9-летней девочки
2
Побег из Претории
7.1109
оценок
IMDb6.8
Моя оценка
0
109 уже оценили
Великобритания/2020/1 ч. 41 мин./16+
Расписание и билеты
2Трейлеры
Дэниэл Рэдклифф пытается подобрать ключ к свободе и сбежать из знаменитой тюрьмы «Претория» на острове Роббенэйланд
3
Лесси. Возвращение домой
7.212
оценок
IMDb6.0
Моя оценка
0
12 уже оценили
Германия/2020/6+
Расписание и билеты
3Трейлеры
История невероятной преданности и любви самой знаменитой колли в мире
4
Русалка в Париже
4.912
оценок
IMDb7.2
Моя оценка
0
12 уже оценили
Франция/2020/1 ч. 42 мин./12+
Расписание и билеты
2Трейлеры
Певец спасает русалку и постепенно влюбляется в нее
5
В ожидании варваров
6.520
оценок
IMDb6.2
Моя оценка
0
20 уже оценили
США, Италия/2019/1 ч. 52 мин./18+
Расписание и билеты
3Трейлеры
Джонни Депп в фестивальной драме о магистрате небольшого колониального городка, который начинает сомневаться в своей преданности империи после пыток, содеянных приезжим бюрократом
6
Неистовый
7.612
оценок
IMDb6.3
Моя оценка
0
12 уже оценили
США/2020/1 ч. 31 мин./18+
Расписание и билеты
2Трейлеры
Рассел Кроу в роли разъяренного сталкера, который не остановится ни перед чем, чтобы вынудить женщину извиниться
7
Таинственный сад
Великобритания, Франция/2020/6+
3Трейлеры
Семейное фэнтези по мотивам одноименного романа писательницы Фрэнсис Элизы Бернетт
8
Красотка в ударе
Моя оценка
0
Россия/2020/12+
1Трейлер
Режиссерский дебют актрисы Яны Гладких о простой девушке, которая внезапно проснулась красавицей
9
Агент Ева
IMDb5.7
Моя оценка
0
США/2020/18+
2Трейлеры
Джессика Честейн в роли киллера высокого уровня, чья жизнь оказывается в опасности
10
Поезд в Пусан 2: Полуостров
Южная Корея/2020/1 ч. 55 мин./18+
4Трейлеры
Сиквел корейского зомби-хита, действие которого разворачивается спустя четыре года после событий первой части
11
Любовь на троих
IMDb5.8
Моя оценка
0
8 уже оценили
США, Южная Корея/2019/1 ч. 50 мин./16+
2Трейлеры
Художница разрывается между двумя мужчинами, словно проживая две разные версии своей жизни
12
Вратарь Галактики
Россия/2020/6+
3Трейлеры
В наконец-то разрушенной Москве будущего все страстно любят новый вид спорта — космобол
13
Новые мутанты
США/2020/16+
2Трейлеры
Мрачная история юных мутантов, которые бегут от своих мучителей и собственных демонов
14
Билл и Тед
США/2020/1 ч. 18 мин./12+
2Трейлеры
Двое неудачливых рокеров должны выполнить свое предназначение и спасти вселенную
15
Тесла
IMDb6.4
Моя оценка
0
2 уже оценили
США/2020/1 ч. 36 мин./12+
1Трейлер
Итан Хоук в роли изобретателя Николы Теслы
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