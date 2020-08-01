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1
Мой шпион
5.1
23
оценки
IMDb
6.3
Моя оценка
0
23 уже оценили
США
/
2020
/
1 ч. 39 мин.
/
12+
комедия
боевик
семейный
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Сотрудник ЦРУ оказывается во власти слишком сообразительной 9-летней девочки
2
Побег из Претории
7.1
109
оценок
IMDb
6.8
Моя оценка
0
109 уже оценили
Великобритания
/
2020
/
1 ч. 41 мин.
/
16+
триллер
боевик
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Дэниэл Рэдклифф пытается подобрать ключ к свободе и сбежать из знаменитой тюрьмы «Претория» на острове Роббенэйланд
3
Лесси. Возвращение домой
7.2
12
оценок
IMDb
6.0
Моя оценка
0
12 уже оценили
Германия
/
2020
/
6+
драма
приключения
семейный
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
История невероятной преданности и любви самой знаменитой колли в мире
4
Русалка в Париже
4.9
12
оценок
IMDb
7.2
Моя оценка
0
12 уже оценили
Франция
/
2020
/
1 ч. 42 мин.
/
12+
мелодрама
комедия
фэнтези
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Певец спасает русалку и постепенно влюбляется в нее
5
В ожидании варваров
6.5
20
оценок
IMDb
6.2
Моя оценка
0
20 уже оценили
США
,
Италия
/
2019
/
1 ч. 52 мин.
/
18+
драма
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Джонни Депп в фестивальной драме о магистрате небольшого колониального городка, который начинает сомневаться в своей преданности империи после пыток, содеянных приезжим бюрократом
6
Неистовый
7.6
12
оценок
IMDb
6.3
Моя оценка
0
12 уже оценили
США
/
2020
/
1 ч. 31 мин.
/
18+
триллер
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Рассел Кроу в роли разъяренного сталкера, который не остановится ни перед чем, чтобы вынудить женщину извиниться
7
Таинственный сад
Великобритания
,
Франция
/
2020
/
6+
драма
семейный
фэнтези
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Семейное фэнтези по мотивам одноименного романа писательницы Фрэнсис Элизы Бернетт
8
Красотка в ударе
Моя оценка
0
Россия
/
2020
/
12+
комедия
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Режиссерский дебют актрисы Яны Гладких о простой девушке, которая внезапно проснулась красавицей
9
Агент Ева
IMDb
5.7
Моя оценка
0
США
/
2020
/
18+
драма
боевик
криминал
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Джессика Честейн в роли киллера высокого уровня, чья жизнь оказывается в опасности
10
Поезд в Пусан 2: Полуостров
Южная Корея
/
2020
/
1 ч. 55 мин.
/
18+
триллер
боевик
ужасы
Хочу посмотреть
4
Трейлеры
Сиквел корейского зомби-хита, действие которого разворачивается спустя четыре года после событий первой части
11
Любовь на троих
IMDb
5.8
Моя оценка
0
8 уже оценили
США
,
Южная Корея
/
2019
/
1 ч. 50 мин.
/
16+
драма
мелодрама
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Художница разрывается между двумя мужчинами, словно проживая две разные версии своей жизни
12
Вратарь Галактики
Россия
/
2020
/
6+
приключения
фантастика
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
В наконец-то разрушенной Москве будущего все страстно любят новый вид спорта — космобол
13
Новые мутанты
США
/
2020
/
16+
боевик
ужасы
фантастика
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Мрачная история юных мутантов, которые бегут от своих мучителей и собственных демонов
14
Билл и Тед
США
/
2020
/
1 ч. 18 мин.
/
12+
комедия
музыкальный
фантастика
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Двое неудачливых рокеров должны выполнить свое предназначение и спасти вселенную
15
Тесла
IMDb
6.4
Моя оценка
0
2 уже оценили
США
/
2020
/
1 ч. 36 мин.
/
12+
драма
биография
исторический
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Итан Хоук в роли изобретателя Николы Теслы
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