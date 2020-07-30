Раскрыты зарплаты ведущих и участников «Дома 2»

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий

Раскрыты зарплаты участников и ведущих реалити-шоу «Дом 2». Как стало известно «Комсомольской правде», первая ведущая проекта Ксения Собчак, которая вела телестройку восемь лет, получала ежемесячно $100 тыс. Нынешние ведущие — Ольга Бузова и Ксения Бородина — зарабатывают не больше $30 тыс., а менее известный Влад Кадони — 140 тыс. руб.

По данным издания, гонорары участников зависят от их популярности и скандальности. Изначально все герои проходят испытательный срок длиной в два месяца, минимальная ставка составляет 17 тыс. руб. После этого среди них распределяются ставки. Самым ярким участникам достаются суммы от 70 до 150 тыс. руб.

Так, бывшая участница проекта Маргарита Ларченко призналась, что ее зарплата составляла 95 тыс. руб. «Максимальную зарплату не дали: сказали — на данный момент нет ставок», — поделилась она. Однако многие из них получают бонусы: благодаря рекламе «по бартеру» у них есть возможность получать новую одежду, услуги косметологов и пластических хирургов.