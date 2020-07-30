Раскрыты зарплаты ведущих и участников «Дома 2»

Раскрыты зарплаты участников и ведущих реалити-шоу «Дом 2». Как стало известно «Комсомольской правде», первая ведущая проекта Ксения Собчак, которая вела телестройку восемь лет, получала ежемесячно $100 тыс. Нынешние ведущие — Ольга Бузова и Ксения Бородина — зарабатывают не больше $30 тыс., а менее известный Влад Кадони — 140 тыс. руб.
По данным издания, гонорары участников зависят от их популярности и скандальности. Изначально все герои проходят испытательный срок длиной в два месяца, минимальная ставка составляет 17 тыс. руб. После этого среди них распределяются ставки. Самым ярким участникам достаются суммы от 70 до 150 тыс. руб.
Так, бывшая участница проекта Маргарита Ларченко призналась, что ее зарплата составляла 95 тыс. руб. «Максимальную зарплату не дали: сказали — на данный момент нет ставок», — поделилась она. Однако многие из них получают бонусы: благодаря рекламе «по бартеру» у них есть возможность получать новую одежду, услуги косметологов и пластических хирургов.
Другой экс-участник шоу Рустам Солнцев заявил, что во времена пика популярности проекта расценки достигали $5 тыс. Столько, в частности, получала Бузова, Алена Водонаева и другие звезды. Самый большой гонорар был у бывшей участницы «Дома 2» Виктории Бони — $8 тыс.
Шоу «Дом 2», где участники ищут себе пару и строят отношения, выходит в эфир с 2004 года. В СМИ не раз поднималась тема закрытия скандального проекта, однако программа продолжает собирать у экрана тысячи зрителей. Передачу ведут Ксения Бородина, Ольга Бузова и Ольга Орлова, им помогают экс-участники программы. В 2020 году одной из ведущих также стала блогер Саша Спилберг. В июле стало известно, что в «Дом 2» ищут нового ведущего.