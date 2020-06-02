Названа новая ведущая «Дома 2»

Наблюдать за участниками «Дома 2» не только на экране, но и в жизни — это очень интересный процесс! И здесь, конечно, творится жара! Такой экшн! Это интересно! Участники — женщины, мужчины, молодые и постарше — могут здесь научиться быть бесстрашными и построить отношения в нестандартных, необычных условиях.