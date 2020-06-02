Названа новая ведущая «Дома 2»

Саша Спилберг придет на телепроект «Дом 2» в качестве ведущей, сообщает телеканал ТНТ. Утверждается, что Спилберг хочет защитить девушек от нападок мужчин и изменить их отношение к участницам проекта. Также Саша представит новых участников шоу в рамках проекта «Дом 2. Новые лица». Сама блогер строить романтические отношения на популярном реалити-шоу не будет — у нее уже есть бойфренд. Девушка отметила:
Наблюдать за участниками «Дома 2» не только на экране, но и в жизни — это очень интересный процесс! И здесь, конечно, творится жара! Такой экшн! Это интересно! Участники — женщины, мужчины, молодые и постарше — могут здесь научиться быть бесстрашными и построить отношения в нестандартных, необычных условиях.
Саша Спилберг прославилась благодаря видеороликам в интернете, она также снималась в фильме «Взломать блогеров».
«Дом 2» — реалити-шоу, в котором мужчины и женщины строят отношения и ищут любовь. Скандальный проект выходит в эфир с 2004 года и собирает у экранов тысячи зрителей. Передачу ведут Ксения Бородина, Ольга Бузова и Ольга Орлова. До 2012 года одной из ведущих была Ксения Собчак.
Выпуски со Спилберг покажут на ТНТ 8 и 9 июня в 23.00.