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2 июня 2020, Газета.RuфоторепортажСъемки

Названа новая ведущая «Дома 2»

На телестройку придет известный блогер
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Саша Спилберг придет на телепроект «Дом 2» в качестве ведущей, сообщает телеканал ТНТ. Утверждается, что Спилберг хочет защитить девушек от нападок мужчин и изменить их отношение к участницам проекта. Также Саша представит новых участников шоу в рамках проекта «Дом 2. Новые лица». Сама блогер строить романтические отношения на популярном реалити-шоу не будет — у нее уже есть бойфренд. Девушка отметила:

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Наблюдать за участниками «Дома 2» не только на экране, но и в жизни — это очень интересный процесс! И здесь, конечно, творится жара! Такой экшн! Это интересно! Участники — женщины, мужчины, молодые и постарше — могут здесь научиться быть бесстрашными и построить отношения в нестандартных, необычных условиях.

Саша Спилберг прославилась благодаря видеороликам в интернете, она также снималась в фильме «Взломать блогеров».

«Дом 2» — реалити-шоу, в котором мужчины и женщины строят отношения и ищут любовь. Скандальный проект выходит в эфир с 2004 года и собирает у экранов тысячи зрителей. Передачу ведут Ксения Бородина, Ольга Бузова и Ольга Орлова. До 2012 года одной из ведущих была Ксения Собчак.

1.6
Дом 2
2004/Россия18+реалити-шоу
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Выпуски со Спилберг покажут на ТНТ 8 и 9 июня в 23.00.

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