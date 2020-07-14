В «Дом 2» ищут нового ведущего

Создатели реалити-шоу « Дом 2 » объявили, что ищут нового ведущего проекта. Всех желающих принять участие в кастинге просят присылать организаторам видеовизитки. Канал ТНТ, на котором выходит программа, обещает будущему члену команды «сумасшедшую российскую популярность, творческую работу мечты, огромный мир путешествий, миллионы поклонников по всему миру».

Отмечается, что заявки без видео не будут рассматриваться.