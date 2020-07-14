В «Дом 2» ищут нового ведущего

Создатели реалити-шоу «Дом 2» объявили, что ищут нового ведущего проекта. Всех желающих принять участие в кастинге просят присылать организаторам видеовизитки. Канал ТНТ, на котором выходит программа, обещает будущему члену команды «сумасшедшую российскую популярность, творческую работу мечты, огромный мир путешествий, миллионы поклонников по всему миру».
Отмечается, что заявки без видео не будут рассматриваться.
Шоу «Дом 2», где участники ищут себе пару и строят отношения, выходит в эфир с 2004 года. В СМИ не раз поднималась тема закрытия скандального проекта, однако программа продолжает собирать у экрана тысячи зрителей. Передачу ведут Ксения Бородина, Ольга Бузова и Ольга Орлова, им помогают экс-участники программы. До 2012 года одной из ведущих была Ксения Собчак. В 2020 году одной из ведущих также стала блогер Саша Спилберг.