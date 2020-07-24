Банщикова, Корешков, Чурина с дочерью на закрытии кинофестиваля

В Нижнем Новгороде прошла церемония закрытия фестиваля нового российского кино «Горький fest». Гостями стали, в частности, Лукерья Ильяшенко, Анна Котова-Дерябина, Елена Захарова, Анна Банщикова, Антон Бильжо, Дарья Повереннова, Анатолий Гущин, Анна Чурина с дочерью Ксенией Петрухиной. На закрытии побывала и продюсер смотра, режиссер Оксана Михеева.
Главный приз кинофестиваля получил короткометражный фильм «Альфаромео» режиссера Радика Рахимова. Об этом на церемонии закрытия объявил член жюри и актер Егор Корешков.
Документальная лента рассказывает о брутальном мачо, который решает повысить самооценку за счет одной из бывших девушек.
Приз за вклад в современный кинематограф присудили продюсеру Сергею Сельянову, работавшему с Алексеем Балабановым, пишет ТАСС. Президент фестиваля и актер Михаил Пореченков отметил:
Без этого человека не было бы современного кинематографа, который мы знаем и любим.
«Горький fest» проводится в Нижнем Новгороде с 2017 года. Его программа включает показы фильмов, творческие встречи, мастер-классы. В 2020 году фестиваль прошел с 17 по 23 июля. В конкурс вошло более 20 картин. Открытие киносмотра посетили многочисленные звезды кино. Позднее президент фестиваля организовал для гостей фестиваля торжественный прием.