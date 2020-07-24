Банщикова, Корешков, Чурина с дочерью на закрытии кинофестиваля

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Главный приз кинофестиваля получил короткометражный фильм «Альфаромео» режиссера Радика Рахимова. Об этом на церемонии закрытия объявил член жюри и актер Егор Корешков.

Альфаромео 2020 / Россия 16+ документальный короткометражный Хочу посмотреть

Документальная лента рассказывает о брутальном мачо, который решает повысить самооценку за счет одной из бывших девушек.

Приз за вклад в современный кинематограф присудили продюсеру Сергею Сельянову, работавшему с Алексеем Балабановым, пишет ТАСС. Президент фестиваля и актер Михаил Пореченков отметил:

Без этого человека не было бы современного кинематографа, который мы знаем и любим. Михаил Пореченков