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24 июля 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Банщикова, Корешков, Чурина с дочерью на закрытии кинофестиваля

В Нижнем Новгороде наградили победителей смотра «Горький fest»
45
фотографий
45
фотографий
45
фотографий

В Нижнем Новгороде прошла церемония закрытия фестиваля нового российского кино «Горький fest». Гостями стали, в частности, Лукерья Ильяшенко, Анна Котова-Дерябина, Елена Захарова, Анна Банщикова, Антон Бильжо, Дарья Повереннова, Анатолий Гущин, Анна Чурина с дочерью Ксенией Петрухиной. На закрытии побывала и продюсер смотра, режиссер Оксана Михеева.

Главный приз кинофестиваля получил короткометражный фильм «Альфаромео» режиссера Радика Рахимова. Об этом на церемонии закрытия объявил член жюри и актер Егор Корешков.

Альфаромео
2020/Россия16+документальныйкороткометражный

Документальная лента рассказывает о брутальном мачо, который решает повысить самооценку за счет одной из бывших девушек.

Приз за вклад в современный кинематограф присудили продюсеру Сергею Сельянову, работавшему с Алексеем Балабановым, пишет ТАСС. Президент фестиваля и актер Михаил Пореченков отметил:

Новость
Безрукова, Банщикова и другие звезды на приеме у Пореченкова
Без этого человека не было бы современного кинематографа, который мы знаем и любим.
Михаил Пореченков

«Горький fest» проводится в Нижнем Новгороде с 2017 года. Его программа включает показы фильмов, творческие встречи, мастер-классы. В 2020 году фестиваль прошел с 17 по 23 июля. В конкурс вошло более 20 картин. Открытие киносмотра посетили многочисленные звезды кино. Позднее президент фестиваля организовал для гостей фестиваля торжественный прием.

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