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22 июля 2020, Кино Mail.ruфоторепортаж

Безрукова, Банщикова и другие звезды на приеме у Пореченкова

Президент кинофестиваля в Нижнем Новгороде организовал вечеринку для гостей «Горького fest»
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В Нижнем Новгороде продолжается фестиваль нового российского кино «Горький fest». Президент смотра — Михаил Пореченков — собрал звезд на приеме.

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Муцениеце, Безрукова, Судзиловская на открытии кинофестиваля

Гостями вечера, прошедшего в неформальной и непринужденной обстановке, стали Ирина Безрукова, Кристина Бабушкина, Оксана Михеева, Анна Чурина с дочерью Ксенией Петрухиной. Для собравшихся был приготовлен торт, кроме того, звезды отечественного кино стали зрителями огненного шоу.

В рамках фестиваля также состоялся ряд кинопоказов. Так, зрителям продемонстрировали короткометражные картины «Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы» (ее режиссер — Татьяна Гулина, поставившая киноверсию юбилейного концерта Аллы Пугачевой в Кремле), «Ящик-Павел», «Маска», «Золотые пуговицы», «27 секунд памяти», фильм «Тайна печати дракона». Среди гостей показов были Егор Корешков, Лукерья Ильяшенко.

«Горький fest» продлится до 23 июля. В конкурсную программу фестиваля вошло более 20 фильмов российского и совместного производства.

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