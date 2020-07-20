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20 июля 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Муцениеце, Безрукова, Судзиловская на открытии кинофестиваля

Запуск «Горького fest», ставшего первым после снятия всеобщего режима самоизоляции российским фестивалем, прошел с соблюдением санитарных норм
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фотографий
30
фотографий
30
фотографий

В Нижнем Новгороде состоялось открытие фестиваля нового российского кино «Горький fest». Организаторы, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, приняли решение провести мероприятие в традиционном формате. Во время фестиваля соблюдались все предписанные меры предосторожности и санитарные нормы.

Гостями церемонии открытия стали Константин Хабенский, Олеся Судзиловская, Ирина Безрукова, Агата Муцениеце, Егор Корешков и другие звезды, а ведущими — Кристина Бабушкина и Алексей Кортнев. Со сцены к зрителям обратился президент фестиваля Михаил Пореченков:

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После снятия карантинных ограничений «Горький fest» — первый кинофестиваль в России, который проходит не в онлайне, а в традиционном, горячо любимом нами формате. Жизнь побеждает все. Вперед к жизни!
Михаил Пореченков

В ходе церемонии Константину Хабенскому была вручена награда за вклад в развитие современного российского кинематографа.

«Горький fest» будет проходить в Нижнем Новгороде до 23 июля. В конкурсную программу фестиваля вошло более 20 фильмов российского и совместного производства. Ленты будет оценивать профессиональное жюри, в состав которого вошли продюсер Антон Малышев («Ясновидящая», «Контракт на любовь»), актер Егор Корешков, сценарист Анастасия Пальчикова («Большой», «Квартет») и режиссер Иван И. Твердовский.

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