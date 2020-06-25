Названа возможная дата открытия кинотеатров в России

Мы говорили о возможной дате открытия кинотеатров 15 июля, и дата продолжает оставаться для нас актуальной.

Чиновница добавила, что все будет зависеть от регионов и эпидемиологической обстановки в них.

Ранее об открытии кинотеатров в середине июля заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для работы кинозалов в условиях пандемии коронавируса, в которых указывалось, что решение об их открытии должны будут принимать главы регионов на основе рекомендаций врачей.