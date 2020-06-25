Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
20 сериалов
От ненависти до любви: популярные российские сериалы-мелодрамы
10 сериалов
Сериалы, которые поднимают настроение: 10 легких комедий
12 сериалов
Маша, Лунтик и Лосяш: лучшие современные мультсериалы для детей
7 сериалов
Непростые истины: 7 ностальгических сериалов про подростков
15 сериалов
15 зарубежных остросюжетных сериалов, которые вы не видели
50 фильмов
Романтика большой дороги: 50 незабываемых роуд-муви
35 фильмов
Без прикрас: 35 наших фильмов о настоящей России
30 фильмов
Каким бывает лето: 30 жарких фильмов про любовь, море и солнце
20 фильмов
Рождение нации: 20 важных фильмов о расизме
15 фильмов
15 долгожданных фильмов, которые мы надеемся увидеть летом

Дом

В этом доме жила Фаина Раневская: что там внутри (фото)
Как выглядят дома в самом опасном районе мира
Оборудуем домашний спортзал со скидками на AliExpress
25 июня 2020, Lenta.Ruновость

Названа возможная дата открытия кинотеатров в России

Планы раскрыла министр культуры Ольга Любимова
Кинотеатр во время пандемии | Источник: Legion-Media.ru

Российские кинотеатры могут заработать к 15 июля. Такую дату назвала министр культуры страны Ольга Любимова, передает «Интерфакс»:

Новость
Стало известно, готовы ли россияне вернуться в кинотеатры
Мы говорили о возможной дате открытия кинотеатров 15 июля, и дата продолжает оставаться для нас актуальной.

Чиновница добавила, что все будет зависеть от регионов и эпидемиологической обстановки в них.

Ранее об открытии кинотеатров в середине июля заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для работы кинозалов в условиях пандемии коронавируса, в которых указывалось, что решение об их открытии должны будут принимать главы регионов на основе рекомендаций врачей.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Выход нового фильма с Петровым перенесли из-за пандемии
Съемки новых «Сватов» перенесли на год из-за коронавируса
Снятый во время пандемии хоррор стал лидером проката в США
«Оскар 2021» перенесли на два месяца
Экс-резидент Comedy Club заразился коронавирусом
Голливудским киностудиям разрешили возобновить съемки
Коронавирус поставил под угрозу постельные сцены в кино
Перенесший коронавирус Оскар Кучера остался без работы
Толкалина скучает по «Кинотавру», перенесенному из-за вируса
Воробьев в космосе, Волк в рваных джинсах: киноновости недели
Бабенко прокомментировала свое заражение COVID-19
Стало известно, готовы ли россияне вернуться в кинотеатры
Оскар Кучера рассказал о перенесенном COVID-19
У Елены Воробей обнаружен коронавирус
Звезда фильма «Москва слезам не верит» борется с COVID-19
Стало известно, как будут работать кинотеатры во время пандемии
Готовы ли вы вернуться в кинотеатры: опрос
Ефремов обвинил коронавирус в превращении артистов в дармоедов
Содержанка на карантине: готовится новый сериал о самоизоляции
Малышева заменила Гордона в шоу из-за подозрения на коронавирус
СМИ: Дарья Мороз заразилась коронавирусом
Названы победители шоу «Танцы со звездами»
Актрису Алену Бабенко госпитализировали с коронавирусом
Из-за коронавируса в США раскупили маски противника Бэтмена
Бабкина после болезни пришла на съемки шоу Галкина
В России собираются открыть шесть автокинотеатров
Режиссер «Заражения» написал три новых сценария на карантине
Максим Галкин исполнил гимн самоизоляции в образе Бэтмена
«Оскар 2021» могут перенести из-за пандемии коронавируса
Мария Горбань переболела коронавирусом
Бабкина и Васильев вылечились и возвращаются в «Модный приговор»
Звезды на карантине: Хопкинс пляшет, Козловский читает сказки
Бледанс нарушила режим самоизоляции ради съемок в шоу Малахова
Съемки в «Заражении» подготовили Мэтта Дэймона к пандемии
Ведущий «Пусть говорят» ответил на слухи об уходе на карантин
Ведущий «Модного приговора» рассказал о «коронавирусных трендах»
Little Big готовы представить Россию на «Евровидении 2021»
Каннский кинофестиваль не будут проводить в 2020 году
Marvel возобновит прерванные из-за коронавируса съемки в Чехии
Участница «Танцев со звездами» Ивакова заразилась коронавирусом
Мадонна сообщила, что переболела коронавирусом
Стивен Кинг объяснил популярность страшилок в период пандемии
У звезды сериала «Не родись красивой» обнаружили коронавирус
Бабкина впервые после госпитализации появилась на ТВ
Звезды «Мстителей» воссоединились на онлайн-церемонии
Заболевшая COVID-19 Татьяна Васильева сообщила о своем состоянии
Энистон поделилась «карантинным» ремейком заставки «Друзей»
Жанна Бадоева в своем шоу покажет Италию в период пандемии
Правила отбора фильмов на «Оскар» изменят из-за коронавируса
Кэти Перри анонсировала выпуск шоу в костюме санитайзера
Подборки
Подборки фильмов
Подборки сериалов
Персональные рекомендации
Асмус прокомментировала слухи о причинах развода с Харламовым
Сын Никиты Хрущева покончил с собой в США
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Певица из Румынии случайно нашла своего двойника в ОАЭ (фото) У девушек 7-летняя разница в возрасте, разные религии, семьи и страны, но они точные копии друг друга.
Популярные темы на «Детях»
Герои наших старых фильмов. Абьюзер Гоша, бабник Женя Лукашин, инфантил Новосельцев) 845
Хватит! Сейчас в тыщу раз сложнее. 716
Юля Липницкая беременна. 614
Жизнь семьи на один доход 505
Леди
Валерия отпраздновала день рождения дочки с экс-женой Пригожина Шене исполнилось 27 лет.
Здоровье
Врач назвал вредную летнюю обувь Она может привести к деформации стопы.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Расписание и билеты
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь