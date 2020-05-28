Стало известно, как будут работать кинотеатры во время пандемии

Согласно документу о профилактических мероприятиях, после открытия кинотеатры при рассадке должны будут обеспечить дистанцию между зрителями в один метр. При этом в остальных зонах кинотеатра, включая бар, нужно будет соблюдать социальную дистанцию — не менее полутора метров. Посетителям рекомендовано носить маски, а сотрудники обязаны быть в масках и перчатках, которые будут регулярно менять.

В местах общего пользования будет обеспечена возможность обработать руки антисептиком или дезинфицирующими салфетками. Интервалы между сеансами будут составлять не менее 30 минут, зрителей на сеанс будут допускать не менее чем за 15 минут до начала сеанса.