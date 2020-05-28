Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
10 сериалов
Лихие и громкие: сериалы, которые вернут вас в 90-е
17 сериалов
Это нереально: 17 захватывающих фантастических сериалов
7 телешоу
Размять мозги: 7 увлекательных телевикторин
10 телешоу
Выйти из карантина, не застряв в двери: 10 шоу о еде и красоте
15 сериалов
15 нескучных исторических сериалов со звездами кино
20 фильмов
Ромео-гангстер, Гамлет-бизнесмен: 20 экранизаций, удививших нас
10 фильмов
На стиле: 10 изысканных фильмов с блестящим актерским составом
20 фильмов
20 артхаусных фильмов, которые оставят яркое послевкусие
13 фильмов
Обитель тайн: 13 атмосферных триллеров про дома с секретами
30 фильмов
Зенитчица Асмус, танкист Петров: новые российские фильмы о войне

Дом

В этом доме жила Фаина Раневская: что там внутри (фото)
Как выглядят дома в самом опасном районе мира
Оборудуем домашний спортзал со скидками на AliExpress
28 мая 2020, Газета.Ruновость

Стало известно, как будут работать кинотеатры во время пандемии

Появились рекомендации Роспотребнадзора, следуя которым, залы смогут вновь открыться
Кинотеатр | Источник: Legion-Media.ru

Роспотребнадзор и Минкультуры России утвердили рекомендации по работе кинотеатров.

Согласно документу о профилактических мероприятиях, после открытия кинотеатры при рассадке должны будут обеспечить дистанцию между зрителями в один метр. При этом в остальных зонах кинотеатра, включая бар, нужно будет соблюдать социальную дистанцию — не менее полутора метров. Посетителям рекомендовано носить маски, а сотрудники обязаны быть в масках и перчатках, которые будут регулярно менять.

Новость
Готовы ли вы вернуться в кинотеатры: опрос
В местах общего пользования будет обеспечена возможность обработать руки антисептиком или дезинфицирующими салфетками. Интервалы между сеансами будут составлять не менее 30 минут, зрителей на сеанс будут допускать не менее чем за 15 минут до начала сеанса.

В регионах кинотеатры смогут открыться по решению местных властей.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Готовы ли вы вернуться в кинотеатры: опрос
Ефремов обвинил коронавирус в превращении артистов в дармоедов
Содержанка на карантине: готовится новый сериал о самоизоляции
Что смотреть на карантине: советует Борис Дергачев
Малышева заменила Гордона в шоу из-за подозрения на коронавирус
СМИ: Дарья Мороз заразилась коронавирусом
Названы победители шоу «Танцы со звездами»
Актрису Алену Бабенко госпитализировали с коронавирусом
От Кидман до Беллуччи, от Бони до Навки: 100 фото звезд из Канн
Из-за коронавируса в США раскупили маски противника Бэтмена
Бабкина после болезни пришла на съемки шоу Галкина
В России собираются открыть шесть автокинотеатров
Режиссер «Заражения» написал три новых сценария на карантине
Максим Галкин исполнил гимн самоизоляции в образе Бэтмена
«Оскар 2021» могут перенести из-за пандемии коронавируса
Что смотреть на карантине: советует Юлия Топольницкая
Мария Горбань переболела коронавирусом
Бабкина и Васильев вылечились и возвращаются в «Модный приговор»
Звезды на карантине: Хопкинс пляшет, Козловский читает сказки
Бледанс нарушила режим самоизоляции ради съемок в шоу Малахова
Съемки в «Заражении» подготовили Мэтта Дэймона к пандемии
Ведущий «Пусть говорят» ответил на слухи об уходе на карантин
Что смотреть на карантине: советует Мария Андреева
Ведущий «Модного приговора» рассказал о «коронавирусных трендах»
Little Big готовы представить Россию на «Евровидении 2021»
Каннский кинофестиваль не будут проводить в 2020 году
Что смотреть на карантине: советует Кирилл Плетнев
Marvel возобновит прерванные из-за коронавируса съемки в Чехии
Что смотреть на карантине: советует Сергей Светлаков
Участница «Танцев со звездами» Ивакова заразилась коронавирусом
Мадонна сообщила, что переболела коронавирусом
Стивен Кинг объяснил популярность страшилок в период пандемии
Что смотреть на карантине: советует Дарья Мороз
У звезды сериала «Не родись красивой» обнаружили коронавирус
Бабкина впервые после госпитализации появилась на ТВ
Звезды «Мстителей» воссоединились на онлайн-церемонии
Заболевшая COVID-19 Татьяна Васильева сообщила о своем состоянии
Что смотреть на карантине: советует Данила Дунаев
Энистон поделилась «карантинным» ремейком заставки «Друзей»
Жанна Бадоева в своем шоу покажет Италию в период пандемии
Что смотреть на карантине: советует Лиза Арзамасова
Правила отбора фильмов на «Оскар» изменят из-за коронавируса
Кэти Перри анонсировала выпуск шоу в костюме санитайзера
Болевшему в Коммунарке ведущему «Модного приговора» нашли замену
Питт в образе ученого раскритиковал слова Трампа о коронавирусе
Поборовший COVID-19 Том Хэнкс сдает кровь для разработки вакцины
Юлия Снигирь высказалась о переносе «Ники»
Что смотреть на карантине: советует Денис Шведов
Популярный сериал получит «коронавирусное» продолжение
Бузова и Лолита пришли на «Сегодня вечером» во время пандемии
Фильмы онлайн
Не знаете что посмотреть? Мы подскажем!
 Москвичей обяжут оформлять пропуска для поездок в магазины
В Москве задержали 13 человек, загорающих на крыше банка во время самоизоляции
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Авто
ГАЗ запатентовал облик новой модели (галерея) В Сети появились изображения пяти автомобилей из линейки NN
Популярные темы на «Детях»
Оптимальный возраст между первым и вторым ребенком. 237
Вернись, я все прощу! Или сюрприз от бывшей свекрови. 175
Русский рваный пирог ( он же щипаный, он же драный, он же Элла Кацнельбоген!) 155
Пришли проверить на короновирус. Рассказываю с 1го лица. 124
Леди
Альбина Джанабаева с ярким макияжем восхитила фанатов Певица восхитила фанатов.
Здоровье
Пять фактов о здоровье женской груди Почему бюстгальтерам — нет, а УЗИ — да.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Расписание и билеты
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь