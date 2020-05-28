Стало известно, как будут работать кинотеатры во время пандемии

Роспотребнадзор и Минкультуры России утвердили рекомендации по работе кинотеатров.
Согласно документу о профилактических мероприятиях, после открытия кинотеатры при рассадке должны будут обеспечить дистанцию между зрителями в один метр. При этом в остальных зонах кинотеатра, включая бар, нужно будет соблюдать социальную дистанцию — не менее полутора метров. Посетителям рекомендовано носить маски, а сотрудники обязаны быть в масках и перчатках, которые будут регулярно менять.
В регионах кинотеатры смогут открыться по решению местных властей.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.