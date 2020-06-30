13 актеров, оставшихся в тени своих звездных братьев

Бен и Кейси крепко дружили и привыкли поддерживать друг друга с самого детства — тому способствовали, увы, неблагоприятные обстоятельства в лице отца-алкоголика, из-за которого семья распалась. Вместе братья прокладывали себе и дорогу в большое кино. С другом детства Мэттом Дэймоном они работали над «Умницей Уиллом Хантингом», вот только Бен и Мэтт после премьеры проснулись звездами, а Кейси оказался в тени. И, несмотря на успешную карьеру в качестве режиссера, продюсера и актера («Оскар» за лучшую роль в «Манчестере у моря»), так из нее и не вышел. Как и старший брат, Кейси тоже в разное время испытывал проблемы с алкоголем, но в прессе все равно обсуждали Бена. И роли в блокбастерах тоже доставались Бену, в то время как Кейси оставался звездой авторского кино. При этом можно крепко поспорить, кто из братьев талантливее, но если судить с точки зрения популярности и узнаваемости, факт остается фактом: Кейси по-прежнему на втором месте.