Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
30 июня 2020, Кино Mail.ruстатья

13 актеров, оставшихся в тени своих звездных братьев

Вы точно знаете их более удачливых родственников, а вот их лица, несмотря на громкую фамилию, едва ли покажутся вам знакомыми. Рассказываем об актерах, обреченных оставаться на вторых ролях.
Legion-Media.ru
1/13

Крис Хемсворт (в центре) — Лиам и Люк Хемсворты

По признаниям родственников, Крис Хемсворт с детства обожал быть в центре внимания. Вероятно, именно он поэтому и стал звездой планетарного масштаба — в отличие от своих более флегматичных братьев, которые вполне комфортно чувствуют себя в тени звезды «Мстителей». Младший Лиам в свое время не прошел пробы на роль Тора, зато получил место в трилогии «Голодные игры». Увы, после финала франшизы карьера Лиама Хемсворта пошла на спад, и теперь его чаще вспоминают в связи с экс-супругой Майли Сайрус. Старший Люк сделал стремительную карьеру на австралийском ТВ в начале 2000-х, но долго не хотел покидать насиженное место. Он позже всех прославился за пределами родины, в 2016 году сыграв главу службы безопасности Эшли Стаббса в сериале «Мир Дикого Запада». Кстати, с Богом Грома старший Хемсворт тоже немного связан: в картине «Тор: Рагнарек» Люк сыграл актера, который сыграл Тора.

Далее: Джон и Джои Траволта
Rex / Fotodom.ru
2/13

Джои Траволта — Джон Траволта

У актрисы и певицы Хелен Траволты было шестеро детей — три сына и три дочери. Все они выбрали в качестве профессии актерство, но лишь самый младший, Джон, добился всемирной славы. В звездной тени вместе с другими братьями и сестрами остался и Джои. Он получил педагогическое образование, но в конце 1970-х неожиданно начал петь и сниматься в кино. На счету Джои Траволты более 40 кинопроектов, его можно заметить в фильмах «Оскар», «Полицейский из Беверли-Хиллз 3», «Коварный план Сюзан» и боевиках категории B. Но главная заслуга Джои заключается в том, что в начале 2000-х он основал киностудию Inclusion Films для людей с нарушениями развития. С тех пор старший брат Джона Траволты больше продюсер, нежели актер, но до сих пор иногда снимается в эпизодах.

Далее: Джеймс и Дэйв Франко
Legion-Media.ru
3/13

Джеймс ФранкоДэйв Франко

В то время как Джеймса Франко бросало от оскароносных драм к придурковатым комедиям, его более спокойный и уравновешенный младший брат скромно снимался в добрых комедийных сериалах вроде «Клиники» и «Университета», пока весь мир не узнал о нем благодаря кассовому хиту «Иллюзия обмана». Однако вряд ли вы вспомните еще хотя бы два-три других проекта Франко-младшего. Может, дело в чрезмерно милой внешности, а может, карьера Дэйва страдает из-за его чересчур тихой для знаменитости личной жизни. В общем, не хватает ему звездного огонька. Кстати, у Дэйва и Джеймса еще есть средний брат Том Франко. Он художник, но в паре фильмов сняться тоже успел — в частности, в «Горе-творце» вместе с братьями.

Далее: Рэйф и Джозеф Файнсы
Rex / Fotodom.ru
4/13

Рэйф ФайнсДжозеф Файнс

Начало карьеры Джозефа Файнса было впечатляющим: в 1998 году он сыграл графа Лестера в «Елизавете» и Уильяма Шекспира во «Влюбленном Шекспире». Оба фильма получили разнообразные «Оскары», Файнсу прочили большое будущее, но что-то пошло не так. Последующие 20 лет Джозеф снимался в провальных или не слишком заметных картинах и в конце концов перекочевал на телевидение: с помощью «Камелота», «Вспомни, что будет» и «Американской истории ужасов» он вновь забрался на вершину и закрепился там с помощью роли Фреда Уотерфорда из «Рассказа служанки». Однако до славы, почета и, вероятно, гонораров старшего брата Рэйфа Джозефу Файнсу все еще далеко.

Далее: Бен и Кейси Аффлеки
Rex / Fotodom.ru
5/13

Кейси Аффлек — Бен Аффлек

Бен и Кейси крепко дружили и привыкли поддерживать друг друга с самого детства — тому способствовали, увы, неблагоприятные обстоятельства в лице отца-алкоголика, из-за которого семья распалась. Вместе братья прокладывали себе и дорогу в большое кино. С другом детства Мэттом Дэймоном они работали над «Умницей Уиллом Хантингом», вот только Бен и Мэтт после премьеры проснулись звездами, а Кейси оказался в тени. И, несмотря на успешную карьеру в качестве режиссера, продюсера и актера («Оскар» за лучшую роль в «Манчестере у моря»), так из нее и не вышел. Как и старший брат, Кейси тоже в разное время испытывал проблемы с алкоголем, но в прессе все равно обсуждали Бена. И роли в блокбастерах тоже доставались Бену, в то время как Кейси оставался звездой авторского кино. При этом можно крепко поспорить, кто из братьев талантливее, но если судить с точки зрения популярности и узнаваемости, факт остается фактом: Кейси по-прежнему на втором месте.

Далее: Андрей и Алексей Чадовы
Legion-Media.ru
6/13

Андрей Чадов — Алексей Чадов

Андрей и Алексей Чадовы с детства были неразлучны: ходили в один театральный кружок, одновременно окончили «Щепку», снимались вместе в фильмах «Живой», «Slove. Прямо в сердце» и сериале «Дело чести». Но Андрею существенно меньше везет на крупные проекты и больших режиссеров, чем его младшему брату. Даже главная роль в британской комедии «Больше Бена», где Андрей снимался с Беном Барнсом, не помогла ему переплюнуть Алексея, звезду «9 роты» и «Войны». В то время как Алексей спасает мир в «Аванпосте» с больших экранов, Андрей играет в многосерийных мелодрамах по ТВ. Его карьеру никак нельзя назвать неуспешной, но вот удача явно сопутствует больше его младшему и более звездному брату.

Далее: Марк, Донни и Роберт Уолберги
7/13

Марк УолбергДонни и Роберт Уолберги

У Марка Уолберга восемь братьев и сестер (не считая сводных), но лишь ему одному удалось прославиться на весь мир. Впрочем, на родине, в США, его старший брат Донни Уолберг тоже популярен: в 15 лет он стал участником бой-бэнда New Kids on the Block, а в 25 временно покинул группу и начал сниматься в кино. Его нечасто увидишь в главных ролях, однако его персонажи-детективы Эрик Мэттьюз из хоррор-франшизы «Пила» и Дэнни Рейган из сериала «Голубая кровь» узнаваемы и за пределами Штатов. А вот Роберт Уолберг за океаном практически неизвестен, хоть и давно снимается в кино. В его фильмографии есть такие картины, как, например, «Отступники», «Таинственная река» и «Великий уравнитель», но везде ему достаются лишь эпизодические роли.

Далее: Оуэн, Люк и Эндрю Уилсоны
Legion-Media.ru
8/13

Эндрю и Люк Уилсоны — Оуэн Уилсон

Люка, младшего брата Оуэна Уилсона, нельзя назвать звездой первой величины, но поклонники романтических комедий и творчества Уэса Андерсона хорошо с ним знакомы: братья вместе снимались в ранних фильмах режиссера «Бутылочная ракета» и «Семейка Тененбаум». А вот о существовании Эндрю Уилсона вы, скорее всего, и не подозревали, хотя старший брат снимается с Люком и Оуэном регулярно: его можно увидеть, например, в фильмах «Академия Рашмор», «Ангелы Чарли», «Безбрачная неделя» и «Кто наш папа, чувак?». В 2003 году дружные Уилсоны вместе сняли фильм «История Уэнделла»: Эндрю выступил в качестве режиссера, Оуэн стал одним из ведущих актеров, а Люк отвечал за сценарий, режиссуру и продюсирование, а также исполнил главную роль.

Далее: Донал и Брин Глисоны
Rex / Fotodom.ru
9/13

Брин Глисон — Донал Глисон

Донал и Брин — двое из четырех сыновей знаменитого ирландского актера Брендана Глисона. Старший и, признаемся честно, более киногеничный Донал вытянул свой счастливый билет, когда получил роль Билла Уизли в «Гарри Поттере», где также играл его отец. Волшебная франшиза послужила Доналу отличным трамплином в большое кино, чем он и воспользовался, а вот Брину пока приходится довольствоваться малым — если, конечно, так можно отозваться о его родине, где актера узнает каждая собака (все благодаря популярным там сериалам «Любовь/Ненависть», «Сопротивление» и «Восстание»). Эпизодические роли в таких лентах, как «Белоснежка и охотник», «мама!» и «Призрачная нить» не помогли распространить эту славу за пределы Ирландии, но мы верим, что у Брина все впереди. Телехит «Острые козырьки», где Глисон возник в пятом сезоне, ему в помощь.

Далее: Филипп и Илья Бледные
PersonaStars
10/13

Филипп БледныйИлья Бледный

Старший брат звезды «Кухни» и «Фитнеса» Филиппа Бледного, Илья, на заре карьеры стал лицом рекламы бренда Nescafe. В телевизионном ролике, который крутили каждые полчаса, он в образе миловидного кудрявого поэта рассказывал о том, как кофе дарит ему вдохновение. Фото Ильи было на билбордах по всей стране, и эта навязчивая и нежеланная слава заставила его уйти в тень. Илья продолжает скромно сниматься в кино, его можно увидеть в сериалах «Аромат шиповника», «Черная кошка», «Смертельный тренинг» и других. Но гораздо чаще его можно услышать, ведь Бледный-старший стал настоящей звездой дубляжа, озвучив более 400 (!) зарубежных картин. Его голосом в России говорят Джастин Тимберлейк, Джим Керри, Колин Фаррелл, Джеймс Франко и многие другие.

Далее: Мадс и Ларс Миккельсены
Legion-Media.ru
11/13

Мадс МиккельсенЛарс Миккельсен

Совершенно не похожий на своего младшего брата Мадса, Ларс Миккельсен широко известен в родной Дании. Когда в моду вошли нуарные скандинавские детективы, мы наблюдали его в триллерах «Убийство» и «Тот, кто убивает», он также сыграл противного медиамагната в «Шерлоке», но кто теперь об этом вспомнит. Неожиданная популярность обрушилась на Миккельсена в 2015 году, когда он получил роль вымышленного президента России Виктора Петрова в политической драме «Карточный домик». Пока весь мир обсуждал внешнее сходство Ларса с Путиным, он чувствовал себя настоящей звездой, но «домик» рухнул — вместе со славой. Миккельсен по-прежнему много снимается, его можно увидеть, например, в «Ведьмаке», но до стойкой популярности младшего брата ему не дотянуться.

Далее: Хавьер и Карлос Бардемы
Legion-Media.ru
12/13

Карлос Бардем — Хавьер Бардем

В 1996 году режиссер и сценарист Мигель Бардем снял свой первый фильм «Больше, чем любовь». Как это часто бывает, к съемкам он привлек родственников — своих кузенов. Хавьер Бардем к тому времени уже познакомился с Пенелопой Крус и заявил о себе в фильме «Ветчина, ветчина». А для его старшего брата Карлоса это был дебют. В то время как Хавьер все чаще принимал участие в международных проектах и уверенно пробивал себе дорогу к «Оскару», Карлос отдавал предпочтение родному испанскому кинематографу. Вы можете разглядеть его в «Призраках Гойи», где одну из главных партий исполняет как раз Хавьер, а также в боевике «Кредо убийцы» и драме «Потерянный рай», но по-настоящему заметные роли у Карлоса случаются только в испанских проектах. Среди них — сериалы «Сын» и «Повелитель небес», триллер «Камера 211».

Далее: Пол, Калеб и Коуди Уокеры
Rex / Fotodom.ru
13/13

Пол УокерКалеб и Коуди Уокеры

О том, что у Пола Уокера есть братья-актеры, мир узнал только после трагической гибели звезды «Форсажа». До 2013 года Калеб Уокер успел сняться в одной короткометражке, а Коуди Уокер появлялся в телешоу и на красных дорожках лишь в качестве родственника звезды. Большой ценитель быстрых машин и бессменный актер главной автомобильной кинофраншизы, Пол Уокер погиб за рулем, не успев закончить съемки в седьмом «Форсаже». Калеб и Коуди Уокеры сделали это за брата: снялись в оставшихся сценах, а потом с помощью компьютерной графики на их лица была наложена цифровая копия лица Пола — никто не заметил подмены! Неудивительно, что премьера фильма никак не отразилась на кинокарьере братьев, разве что Коуди удалось впоследствии сняться еще в нескольких проектах, — правда, на второстепенных ролях. Вместе братьев также можно увидеть в документалке «Я — Пол Уокер».

Далее: Крис, Люк и Лиам Хемсворты
Актеры, много лет играющие одну и ту же роль
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Андрей Чадов
Пол Уокер
Paul Walker
Назван самый ценный супергерой киновселенной Marvel
Люк Уилсон
Luke Wilson
Донал Глисон
Domhnall Gleeson
14 самых ярких и успешных детей-актеров, которых стоит запомнить
Джон Траволта
John Travolta
Ларс Миккельсен
Lars Mikkelsen
Сальма Хайек: «Мне говорили, что я никогда не стану кинодивой»
Филипп Бледный
Рэйф Файнс
Ralph Fiennes
Звезды «Мстителей» воссоединились на онлайн-церемонии
Джои Траволта
Joey Travolta
Марк Уолберг
Mark Wahlberg
Актеры, много лет играющие одну и ту же роль: тогда и сейчас
Хавьер Бардем
Javier Bardem
Мадс Миккельсен
Mads Mikkelsen
Илья Бледный
Джеймс Франко
James Franco
Карлос Бардем
Carlos Bardem
Алексей Чадов
Оуэн Уилсон
Owen Wilson
Эндрю Уилсон
Andrew Wilson
Люк Хемсворт
Luke Hemsworth
Кейси Аффлек
Casey Affleck
Роберт Уолберг
Robert Wahlberg
Донни Уолберг
Donnie Wahlberg
Бен Аффлек
Ben Affleck
Коуди Уокер
Cody Walker
Дэйв Франко
Dave Franco
Калеб Уокер
Caleb Walker
Джозеф Файнс
Joseph Fiennes
Крис Хемсворт
Chris Hemsworth
Лиам Хемсворт
Liam Hemsworth
Брин Глисон
Brian Gleeson
Названа худшая актриса по версии премии «Золотая малина»
Бен Аффлек стал блондином для новой роли
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем
Суровые парни: 11 «горячих» скандинавских актеров
Мосс, Суинтон, Мюррей на первых кадрах нового фильма Андерсона
Ревва, Акиньшина, Кошкина на премьере фильма с Кридом
13 жутких детей: актеры из популярных хорроров тогда и сейчас
Алексей Чадов: «Я еще могу задать жару»
Иванова, Асмус, Табаков: все звезды на премьере «Аванпоста»
Чадов и Иванова отправятся спасать мир будущего от апокалипсиса
Режиссер нового фильма о Торе пообещал «удвоить безумие»
От Траволты до Скорсезе: все звезды на красной дорожке в Риме
Лопез вышла на красную дорожку на съемках фильма «Женись на мне»
Вышли из «Матрицы»: что стало со звездами фильма 20 лет спустя
Чадов, Иванова и неземное: премьера загадочной сцены «Аванпоста»
«Друзьям» 25 лет: посмотрите, как изменились звезды сериала
Где сейчас актеры культовых сериалов, от которых мы были без ума
Эдди Мерфи встретился с «золотым ребенком» 33 года спустя
Тогда и сейчас: какими стали звезды, снимающиеся со школьных лет
Назван самый высокооплачиваемый актер в мире
ДиКаприо, дочь Турман и Питт посетили премьеру фильма Тарантино
Натали Портман вручили молот и сделали женщиной-Тором
25-летний рэпер сыграет жениха Лопез в новом фильме
Неузнаваемая Хайек под дождем на съемках: первые фото с площадки
Крис Хемсворт: «Подумываем снять ромком про Тора и Валькирию»
Тор и мопс: Крис Хемсворт привез новых «Людей в черном» в Москву
Звезда «Мстителей» объявил о паузе в кинокарьере
Чадов, Иванова, Федоров: съемки загадочного проекта «Аванпост»
Джон Сноу в рехабе и толстый Тор: киноновости недели
Крис Хемсворт рассказал, как превращался в толстого Тора
Гомес, Боня, Воробьев: как прошло открытие Каннского фестиваля
Плюс парик, минус глаз: как изменились Мстители за 10 лет
Волкова, Безрукова, Навка: звезды на закрытии ММКФ 2019
Самой красивой женщиной в мире стала 47-летняя Дженнифер Гарнер
От Йоханссон до Дауни: все звезды «Мстителей» на премьере финала
Куркова, Дапкунайте, Файнс на премьере фильма о Нурееве
Йоханссон, Дауни-мл. и Руффало представили последних «Мстителей»
Как изменились звезды «Моей прекрасной няни» за 15 лет
Тупой и еще тупее: 10 легендарных парочек идиотов из кино
До и после: как подзабытые звезды кино возвращаются в сериалах
Траволта, Собчак и Богомолов на премии в Большом театре
Пенелопа Крус и Хавьер Бардем превратили свои «Оскары» в ночники
«Ганнибал» в Москве, Лопез на пилоне: киноновости недели
Звезда «Тора» станет Халком Хоганом в байопике о рестлере
Мадс Миккельсен: «Каждый день я думал, что это конец»
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Виктория Боня получила МРОТ, раздачу которого ранее критиковала Ранее телеведущая, экс-участница шоу «Дом-2» подвергла критике систему МРОТ и назвала получающих эту сумму россиян «алкоголиками и нищебродами»
Популярные темы на «Детях»
Результат конкурса рассказов. Что у кого в багаже? 255
Дочь наконец-то выходит замуж! 217
Что лучше 187
Ребенок боится стоматолога до истерики 167
Леди
54-летняя Зудина в наряде с обнаженными плечами очаровала сеть Актриса выглядит великолепно.
Hi-Tech
Раскрыты подробности о новом «супертелевизоре» Xiaomi Устройство получит продвинутые функции и поддержку всех современных форматов изображения
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Расписание и билеты
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь