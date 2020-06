13 актеров, оставшихся в тени своих звездных братьев

У Марка Уолберга восемь братьев и сестер (не считая сводных), но лишь ему одному удалось прославиться на весь мир. Впрочем, на родине, в США, его старший брат Донни Уолберг тоже популярен: в 15 лет он стал участником бой-бэнда New Kids on the Block, а в 25 временно покинул группу и начал сниматься в кино. Его нечасто увидишь в главных ролях, однако его персонажи-детективы Эрик Мэттьюз из хоррор-франшизы «Пила» и Дэнни Рейган из сериала «Голубая кровь» узнаваемы и за пределами Штатов. А вот Роберт Уолберг за океаном практически неизвестен, хоть и давно снимается в кино. В его фильмографии есть такие картины, как, например, «Отступники», «Таинственная река» и «Великий уравнитель», но везде ему достаются лишь эпизодические роли.