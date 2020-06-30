13 актеров, оставшихся в тени своих звездных братьев

Крис Хемсворт (в центре) — Лиам и Люк Хемсворты
По признаниям родственников, Крис Хемсворт с детства обожал быть в центре внимания. Вероятно, именно он поэтому и стал звездой планетарного масштаба — в отличие от своих более флегматичных братьев, которые вполне комфортно чувствуют себя в тени звезды «Мстителей». Младший Лиам в свое время не прошел пробы на роль Тора, зато получил место в трилогии «Голодные игры». Увы, после финала франшизы карьера Лиама Хемсворта пошла на спад, и теперь его чаще вспоминают в связи с экс-супругой Майли Сайрус. Старший Люк сделал стремительную карьеру на австралийском ТВ в начале 2000-х, но долго не хотел покидать насиженное место. Он позже всех прославился за пределами родины, в 2016 году сыграв главу службы безопасности Эшли Стаббса в сериале «Мир Дикого Запада». Кстати, с Богом Грома старший Хемсворт тоже немного связан: в картине «Тор: Рагнарек» Люк сыграл актера, который сыграл Тора.
У актрисы и певицы Хелен Траволты было шестеро детей — три сына и три дочери. Все они выбрали в качестве профессии актерство, но лишь самый младший, Джон, добился всемирной славы. В звездной тени вместе с другими братьями и сестрами остался и Джои. Он получил педагогическое образование, но в конце 1970-х неожиданно начал петь и сниматься в кино. На счету Джои Траволты более 40 кинопроектов, его можно заметить в фильмах «Оскар», «Полицейский из Беверли-Хиллз 3», «Коварный план Сюзан» и боевиках категории B. Но главная заслуга Джои заключается в том, что в начале 2000-х он основал киностудию Inclusion Films для людей с нарушениями развития. С тех пор старший брат Джона Траволты больше продюсер, нежели актер, но до сих пор иногда снимается в эпизодах.
В то время как Джеймса Франко бросало от оскароносных драм к придурковатым комедиям, его более спокойный и уравновешенный младший брат скромно снимался в добрых комедийных сериалах вроде «Клиники» и «Университета», пока весь мир не узнал о нем благодаря кассовому хиту «Иллюзия обмана». Однако вряд ли вы вспомните еще хотя бы два-три других проекта Франко-младшего. Может, дело в чрезмерно милой внешности, а может, карьера Дэйва страдает из-за его чересчур тихой для знаменитости личной жизни. В общем, не хватает ему звездного огонька. Кстати, у Дэйва и Джеймса еще есть средний брат Том Франко. Он художник, но в паре фильмов сняться тоже успел — в частности, в «Горе-творце» вместе с братьями.
Начало карьеры Джозефа Файнса было впечатляющим: в 1998 году он сыграл графа Лестера в «Елизавете» и Уильяма Шекспира во «Влюбленном Шекспире». Оба фильма получили разнообразные «Оскары», Файнсу прочили большое будущее, но что-то пошло не так. Последующие 20 лет Джозеф снимался в провальных или не слишком заметных картинах и в конце концов перекочевал на телевидение: с помощью «Камелота», «Вспомни, что будет» и «Американской истории ужасов» он вновь забрался на вершину и закрепился там с помощью роли Фреда Уотерфорда из «Рассказа служанки». Однако до славы, почета и, вероятно, гонораров старшего брата Рэйфа Джозефу Файнсу все еще далеко.
Бен и Кейси крепко дружили и привыкли поддерживать друг друга с самого детства — тому способствовали, увы, неблагоприятные обстоятельства в лице отца-алкоголика, из-за которого семья распалась. Вместе братья прокладывали себе и дорогу в большое кино. С другом детства Мэттом Дэймоном они работали над «Умницей Уиллом Хантингом», вот только Бен и Мэтт после премьеры проснулись звездами, а Кейси оказался в тени. И, несмотря на успешную карьеру в качестве режиссера, продюсера и актера («Оскар» за лучшую роль в «Манчестере у моря»), так из нее и не вышел. Как и старший брат, Кейси тоже в разное время испытывал проблемы с алкоголем, но в прессе все равно обсуждали Бена. И роли в блокбастерах тоже доставались Бену, в то время как Кейси оставался звездой авторского кино. При этом можно крепко поспорить, кто из братьев талантливее, но если судить с точки зрения популярности и узнаваемости, факт остается фактом: Кейси по-прежнему на втором месте.
Андрей и Алексей Чадовы с детства были неразлучны: ходили в один театральный кружок, одновременно окончили «Щепку», снимались вместе в фильмах «Живой», «Slove. Прямо в сердце» и сериале «Дело чести». Но Андрею существенно меньше везет на крупные проекты и больших режиссеров, чем его младшему брату. Даже главная роль в британской комедии «Больше Бена», где Андрей снимался с Беном Барнсом, не помогла ему переплюнуть Алексея, звезду «9 роты» и «Войны». В то время как Алексей спасает мир в «Аванпосте» с больших экранов, Андрей играет в многосерийных мелодрамах по ТВ. Его карьеру никак нельзя назвать неуспешной, но вот удача явно сопутствует больше его младшему и более звездному брату.
У Марка Уолберга восемь братьев и сестер (не считая сводных), но лишь ему одному удалось прославиться на весь мир. Впрочем, на родине, в США, его старший брат Донни Уолберг тоже популярен: в 15 лет он стал участником бой-бэнда New Kids on the Block, а в 25 временно покинул группу и начал сниматься в кино. Его нечасто увидишь в главных ролях, однако его персонажи-детективы Эрик Мэттьюз из хоррор-франшизы «Пила» и Дэнни Рейган из сериала «Голубая кровь» узнаваемы и за пределами Штатов. А вот Роберт Уолберг за океаном практически неизвестен, хоть и давно снимается в кино. В его фильмографии есть такие картины, как, например, «Отступники», «Таинственная река» и «Великий уравнитель», но везде ему достаются лишь эпизодические роли.
Люка, младшего брата Оуэна Уилсона, нельзя назвать звездой первой величины, но поклонники романтических комедий и творчества Уэса Андерсона хорошо с ним знакомы: братья вместе снимались в ранних фильмах режиссера «Бутылочная ракета» и «Семейка Тененбаум». А вот о существовании Эндрю Уилсона вы, скорее всего, и не подозревали, хотя старший брат снимается с Люком и Оуэном регулярно: его можно увидеть, например, в фильмах «Академия Рашмор», «Ангелы Чарли», «Безбрачная неделя» и «Кто наш папа, чувак?». В 2003 году дружные Уилсоны вместе сняли фильм «История Уэнделла»: Эндрю выступил в качестве режиссера, Оуэн стал одним из ведущих актеров, а Люк отвечал за сценарий, режиссуру и продюсирование, а также исполнил главную роль.
Донал и Брин — двое из четырех сыновей знаменитого ирландского актера Брендана Глисона. Старший и, признаемся честно, более киногеничный Донал вытянул свой счастливый билет, когда получил роль Билла Уизли в «Гарри Поттере», где также играл его отец. Волшебная франшиза послужила Доналу отличным трамплином в большое кино, чем он и воспользовался, а вот Брину пока приходится довольствоваться малым — если, конечно, так можно отозваться о его родине, где актера узнает каждая собака (все благодаря популярным там сериалам «Любовь/Ненависть», «Сопротивление» и «Восстание»). Эпизодические роли в таких лентах, как «Белоснежка и охотник», «мама!» и «Призрачная нить» не помогли распространить эту славу за пределы Ирландии, но мы верим, что у Брина все впереди. Телехит «Острые козырьки», где Глисон возник в пятом сезоне, ему в помощь.
Старший брат звезды «Кухни» и «Фитнеса» Филиппа Бледного, Илья, на заре карьеры стал лицом рекламы бренда Nescafe. В телевизионном ролике, который крутили каждые полчаса, он в образе миловидного кудрявого поэта рассказывал о том, как кофе дарит ему вдохновение. Фото Ильи было на билбордах по всей стране, и эта навязчивая и нежеланная слава заставила его уйти в тень. Илья продолжает скромно сниматься в кино, его можно увидеть в сериалах «Аромат шиповника», «Черная кошка», «Смертельный тренинг» и других. Но гораздо чаще его можно услышать, ведь Бледный-старший стал настоящей звездой дубляжа, озвучив более 400 (!) зарубежных картин. Его голосом в России говорят Джастин Тимберлейк, Джим Керри, Колин Фаррелл, Джеймс Франко и многие другие.
Совершенно не похожий на своего младшего брата Мадса, Ларс Миккельсен широко известен в родной Дании. Когда в моду вошли нуарные скандинавские детективы, мы наблюдали его в триллерах «Убийство» и «Тот, кто убивает», он также сыграл противного медиамагната в «Шерлоке», но кто теперь об этом вспомнит. Неожиданная популярность обрушилась на Миккельсена в 2015 году, когда он получил роль вымышленного президента России Виктора Петрова в политической драме «Карточный домик». Пока весь мир обсуждал внешнее сходство Ларса с Путиным, он чувствовал себя настоящей звездой, но «домик» рухнул — вместе со славой. Миккельсен по-прежнему много снимается, его можно увидеть, например, в «Ведьмаке», но до стойкой популярности младшего брата ему не дотянуться.
В 1996 году режиссер и сценарист Мигель Бардем снял свой первый фильм «Больше, чем любовь». Как это часто бывает, к съемкам он привлек родственников — своих кузенов. Хавьер Бардем к тому времени уже познакомился с Пенелопой Крус и заявил о себе в фильме «Ветчина, ветчина». А для его старшего брата Карлоса это был дебют. В то время как Хавьер все чаще принимал участие в международных проектах и уверенно пробивал себе дорогу к «Оскару», Карлос отдавал предпочтение родному испанскому кинематографу. Вы можете разглядеть его в «Призраках Гойи», где одну из главных партий исполняет как раз Хавьер, а также в боевике «Кредо убийцы» и драме «Потерянный рай», но по-настоящему заметные роли у Карлоса случаются только в испанских проектах. Среди них — сериалы «Сын» и «Повелитель небес», триллер «Камера 211».
О том, что у Пола Уокера есть братья-актеры, мир узнал только после трагической гибели звезды «Форсажа». До 2013 года Калеб Уокер успел сняться в одной короткометражке, а Коуди Уокер появлялся в телешоу и на красных дорожках лишь в качестве родственника звезды. Большой ценитель быстрых машин и бессменный актер главной автомобильной кинофраншизы, Пол Уокер погиб за рулем, не успев закончить съемки в седьмом «Форсаже». Калеб и Коуди Уокеры сделали это за брата: снялись в оставшихся сценах, а потом с помощью компьютерной графики на их лица была наложена цифровая копия лица Пола — никто не заметил подмены! Неудивительно, что премьера фильма никак не отразилась на кинокарьере братьев, разве что Коуди удалось впоследствии сняться еще в нескольких проектах, — правда, на второстепенных ролях. Вместе братьев также можно увидеть в документалке «Я — Пол Уокер».