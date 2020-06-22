Зрители «лишили» Билана победы на «Евровидении 2008»

Зрители «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном конкурсе «Евровидение 2008». Организаторы конкурса в официальном твиттер-аккаунте заново устроили голосования по смотрам предыдущих лет в рамках проекта Eurovision Again. В ходе опроса, посвященного 2008 году, певец, ставший лидером с песней Believe, переместился на девятую строчку списка финалистов.