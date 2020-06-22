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22 июня 2020, Lenta.Ruновость

Зрители «лишили» Билана победы на «Евровидении 2008»

Организаторы песенного конкурса провели новое онлайн-голосование
Выступление Димы Билана на «Евровидении 2008»

Зрители «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном конкурсе «Евровидение 2008». Организаторы конкурса в официальном твиттер-аккаунте заново устроили голосования по смотрам предыдущих лет в рамках проекта Eurovision Again. В ходе опроса, посвященного 2008 году, певец, ставший лидером с песней Believe, переместился на девятую строчку списка финалистов.

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Новой победительницей признали Ани Лорак, представлявшую Украину и занявшую в 2008 году второе место. Лорак, узнав о результатах онлайн-голосования, написала в инстаграме:

Приятно получать такие новости из Европы!
Ани Лорак

Дима Билан не прокомментировал новое голосование. Официально результаты онлайн-опроса не влияют на итоги «Евровидения 2008»: победа останется за российским исполнителем.

«Евровидение 2020» отменили из-за пандемии коронавируса, конкурс в следующий раз должен пройти в мае 2021 года. Мероприятие организуют в Роттердаме, Нидерланды.

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