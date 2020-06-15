СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова

«Комсомольская правда» рассказала о доходах российского актера Михаила Ефремова. Так, ежемесячная прибыль артиста составляет около трех млн рублей. Издание уточняет, что за участие в моноспектакле Ефремов получает от одного до полутора миллиона рублей. При этом он также несколько раз в месяц получает приглашения на выступления в закрытом формате.

По данным газеты, актер может получать до 11 млн рублей в год за работу в театре «Современник», включая гастрольные спектакли. Участие в антрепризных постановках приносит Ефремову 300–500 тыс. рублей за выход на сцену, а съемки в кино — примерно две тысячи долларов за съемочный день.