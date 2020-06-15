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15 июня 2020, Газета.Ruновость

СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова

Недавно артист стал участником смертельного ДТП
Михаил Ефремов | Источник: Legion-Media.ru

«Комсомольская правда» рассказала о доходах российского актера Михаила Ефремова. Так, ежемесячная прибыль артиста составляет около трех млн рублей. Издание уточняет, что за участие в моноспектакле Ефремов получает от одного до полутора миллиона рублей. При этом он также несколько раз в месяц получает приглашения на выступления в закрытом формате.

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По данным газеты, актер может получать до 11 млн рублей в год за работу в театре «Современник», включая гастрольные спектакли. Участие в антрепризных постановках приносит Ефремову 300–500 тыс. рублей за выход на сцену, а съемки в кино — примерно две тысячи долларов за съемочный день.

В начале июня Ефремов устроил ДТП в центре Москвы. Проезжая по Садовому кольцу, актер выехал на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате аварии пострадал один из водителей, позже он скончался в больнице. Полиция задержала Ефремова и отправила на медицинское освидетельствование. Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови у артиста. По факту аварии возбудили уголовное дело, Ефремов до 9 августа будет находиться под домашним арестом. После инцидента в Госдуме предложили лишить актера всех званий. Позднее в эфир телеканала «Россия 1» вышел эпизод программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, посвященный резонансному ДТП. В съемках приняли участие родственники погибшего в аварии мужчины.

Михаил Ефремов — актер театра и кино, сын Олега Ефремова. В 1995 году получил звание заслуженного артиста Российской Федерации. Снимался в фильмах и сериалах «12», «Generation П», «Дом Солнца», «Пьяная фирма», «Духless».

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