Анна Семенович стала новой ведущей «Муз-ТВ»

На «Муз-ТВ» анонсировали старт летнего сезона, в рамках которого канал запустил передачу «У-Дачный чарт». Ведущей еженедельного хит-парада летних композиций стала Анна Семенович. Певица отметила:
Сейчас лето, прекрасная погода, многие в этом году будут отдыхать именно на даче. Буду стараться, чтобы «У-Дачный чарт» получился сочным, свежим, ярким, при этом уютным — и полюбился зрителям.
Напомним, в марте стало известно, что после 20 лет сотрудничества телеканал покинула Лера Кудрявцева. Это произошло после того, как вести ежегодную премию «Муз-ТВ» пригласили Ольгу Бузову.
Анна Семенович — экс-фигуристка, певица и актриса. Она снималась в фильмах «Гитлер капут!», «Ирония судьбы. Продолжение». Звезда также задействована в съемках фильма «Гардемарины 4».