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10 июня 2020, Кино Mail.ruновость

Анна Семенович стала новой ведущей «Муз-ТВ»

На канале стартует шоу «У-Дачный чарт»
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7
фотографий
7
фотографий

На «Муз-ТВ» анонсировали старт летнего сезона, в рамках которого канал запустил передачу «У-Дачный чарт». Ведущей еженедельного хит-парада летних композиций стала Анна Семенович. Певица отметила:

Сейчас лето, прекрасная погода, многие в этом году будут отдыхать именно на даче. Буду стараться, чтобы «У-Дачный чарт» получился сочным, свежим, ярким, при этом уютным — и полюбился зрителям.
Анна Семенович

Напомним, в марте стало известно, что после 20 лет сотрудничества телеканал покинула Лера Кудрявцева. Это произошло после того, как вести ежегодную премию «Муз-ТВ» пригласили Ольгу Бузову.

Анна Семенович — экс-фигуристка, певица и актриса. Она снималась в фильмах «Гитлер капут!», «Ирония судьбы. Продолжение». Звезда также задействована в съемках фильма «Гардемарины 4».

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