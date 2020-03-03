Бузова будет вести премию «Муз-ТВ» вместе с Собчак

34-летняя Ольга Бузова дебютирует в качестве ведущей церемонии вручения ежегодной премии телеканала «Муз-ТВ», которая пройдет 5 июня в Москве. Об этом на пресс-завтраке сообщил генеральный директор одноименного телеканала Арман Давлетяров.

Напарниками Бузовой по сцене станут шоумены Максим Галкин и Александр Ревва, а также бывшая коллега артистки по реалити-шоу «Дом 2» Ксения Собчак. Ольга поблагодарила Давлетярова за доверие и прокомментировала свое назначение. Слова певицы приводит портал «Вокруг ТВ»:

Мне безумно приятно составлять компанию таким легендарным, не побоюсь этого слова, ведущим. Потому что и Ксения Собчак, и Максим Галкин, и Александр Ревва неоднократно доказывали свое умение работать с аудиторией, держать в напряжении, а когда случаются неполадки — развлекать зал. Это, безусловно, талант. Но я здесь — как глоток свежего воздуха, как вишенка на торте. Ольга Бузова

На вопрос журналистов о том, не боится ли она острых шуток Собчак в свой адрес, Бузова ответила отрицательно. «Я не боюсь. У меня стаж работы на телевидении — 15 лет. Я работала в прямых эфирах. Что касается импровизации, то это вообще мой конек», — добавила звезда.

Премия «Муз-ТВ» вручается одноименным телеканалом с 2003 года. Список номинантов формируется экспертами, затем на официальном сайте премии проводится зрительское голосование. Ранее ведущими мероприятия становились Лера Кудрявцева, Михаил Галустян и Анастасия Ивлеева.