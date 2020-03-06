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6 марта 2020, Газета.Ruновость

Лера Кудрявцева ушла с «Муз-ТВ»

Ведущая проработала на канале более 20 лет
Лера Кудрявцева на премии «Муз-ТВ» | Источник: Legion-Media.ru

Телеведущая Лера Кудрявцева покинула канал «Муз-ТВ» после того, как глава телеканала Арман Давлетяров пригласил вести ежегодную премию «Муз-ТВ» Ольгу Бузову. Кудрявцева проработала на канале более 20 лет.

В беседе с изданием StarHit Лера указала на то, что программу вела за символическую плату и мириться с таким отношением не намерена.

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Иногда один гадкий поступок говорит обо всем. У меня запланирована съемка «10 самых» 15 марта, но она уже не состоится. Сейчас нахожусь не в Москве, поэтому объявлю об уходе, когда вернусь.

Премия «Муз-ТВ» вручается одноименным телеканалом с 2003 года. Список номинантов формируется экспертами, затем на официальном сайте премии проводится зрительское голосование. Ранее ведущими мероприятия становились Михаил Галустян и Анастасия Ивлеева.

Традиционный гала-концерт, в ходе которого артистам вручат премию за достижения в популярной музыке, пройдет в этом году 5 июня в спорткомплексе «ВТБ Арена» в Москве. Ведущими мероприятия, кроме Бузовой, станут Ксения СобчакМаксим Галкин и Александр Ревва.

Напомним, Лера Кудрявцева вела премию «Муз-ТВ» в 2003, 2005—2007, 2012—2017 годах. В настоящее время ведет является ведущей двух шоу на канале НТВ — «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись».

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