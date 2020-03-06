Лера Кудрявцева ушла с «Муз-ТВ»

Телеведущая Лера Кудрявцева покинула канал «Муз-ТВ» после того, как глава телеканала Арман Давлетяров пригласил вести ежегодную премию «Муз-ТВ» Ольгу Бузову. Кудрявцева проработала на канале более 20 лет.

В беседе с изданием StarHit Лера указала на то, что программу вела за символическую плату и мириться с таким отношением не намерена.

Иногда один гадкий поступок говорит обо всем. У меня запланирована съемка «10 самых» 15 марта, но она уже не состоится. Сейчас нахожусь не в Москве, поэтому объявлю об уходе, когда вернусь.

Премия «Муз-ТВ» вручается одноименным телеканалом с 2003 года. Список номинантов формируется экспертами, затем на официальном сайте премии проводится зрительское голосование. Ранее ведущими мероприятия становились Михаил Галустян и Анастасия Ивлеева.

Традиционный гала-концерт, в ходе которого артистам вручат премию за достижения в популярной музыке, пройдет в этом году 5 июня в спорткомплексе «ВТБ Арена» в Москве. Ведущими мероприятия, кроме Бузовой, станут Ксения Собчак, Максим Галкин и Александр Ревва.

Напомним, Лера Кудрявцева вела премию «Муз-ТВ» в 2003, 2005—2007, 2012—2017 годах. В настоящее время ведет является ведущей двух шоу на канале НТВ — «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись».