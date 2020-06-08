Толкалина скучает по «Кинотавру», перенесенному из-за вируса

Любовь Толкалина опубликовала в инстаграме несколько кадров, сделанных во время проведения кинофестиваля «Кинотавр», который она посещала в разные годы. Смотр должен был пройти в Сочи с 7 по 14 июня, однако его перенесли на осень в связи с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса.
Судя по всему, Толкалина ностальгирует по летнему фестивалю и его атмосфере. В подписи к снимкам со смотра она написала:
Сегодня бы открылся «Кинотавр»...
Конкретная дата проведения 31-го «Кинотавра» пока не сообщается. На осень из-за пандемии также перенесен Московский международный кинофестиваль: смотр назначен на 1–8 октября. Каннский кинофестиваль в 2020 году отменили.
Российский кинофестиваль «Кинотавр» проходит с 1991 года. В 2019 году смотр в Сочи продлился с 9 по 16 июня. Победителем фестиваля стал фильм о 90-х «Бык» Бориса Акопова.