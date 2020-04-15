ММКФ перенесли на октябрь из-за коронавируса

Московский международный кинофестиваль будет перенесен на 1-8 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ММКФ. Такое решение оргкомитет принял из-за пандемии коронавируса COVID-19. В пресс-службе подчеркнули:

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42-й Московский Международный кинофестиваль перенесен на осень — он пройдет в этом году с 1 по 8 октября. Такие даты утвердила Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF), которая занимается аккредитацией международных кинофестивалей.

Ранее сообщалось, что ММКФ должен пройти 22-29 апреля. Традиционно кинофестиваль проходил в конце июня. В 2018 году он был перенесен на апрель в связи с проведением чемпионата мира по футболу, в 2019-м смотр также состоялся весной.