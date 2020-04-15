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15 апреля 2020, Газета.Ruновость

ММКФ перенесли на октябрь из-за коронавируса

Фестиваль должен был состояться в конце апреля
Московский международный кинофестиваль | Источник: Legion-Media.ru

Московский международный кинофестиваль будет перенесен на 1-8 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ММКФ. Такое решение оргкомитет принял из-за пандемии коронавируса COVID-19. В пресс-службе подчеркнули:

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42-й Московский Международный кинофестиваль перенесен на осень — он пройдет в этом году с 1 по 8 октября. Такие даты утвердила Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF), которая занимается аккредитацией международных кинофестивалей.

Ранее сообщалось, что ММКФ должен пройти 22-29 апреля. Традиционно кинофестиваль проходил в конце июня. В 2018 году он был перенесен на апрель в связи с проведением чемпионата мира по футболу, в 2019-м смотр также состоялся весной.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула практически весь мир. По данным ВОЗ, заразились свыше 2 миллионов человек. В большинстве стран введен режим обязательной самоизоляции или карантина. Ранее стало известно, что из-за связанных с коронавирусом ограничений на проведение массовых мероприятий в 2020 году Каннский кинофестиваль не получится провести в привычном формате.

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