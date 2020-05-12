Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Наверх
Подборки
7 телешоу
Размять мозги: 7 увлекательных телевикторин
10 телешоу
Выйти из карантина, не застряв в двери: 10 шоу о еде и красоте
15 сериалов
15 нескучных исторических сериалов со звездами кино
8 телешоу
Школа ремонта: 8 полезных шоу о том, как создать дом своей мечты
20 сериалов
Выходные по-корейски: 20 дорам на любой вкус
10 фильмов
Платья, маяки, обряды: 10 самых необычных хорроров последних лет
50 фильмов
И уму, и сердцу: 50 идеальных фильмов для длинных выходных
35 фильмов
От драконов до миньонов: 35 отличных мультфильмов для всей семьи
30 фильмов
Фильмы-антистресс: 30 неспешных фильмов для созерцания
35 фильмов
На волю! 35 фильмов про побег, от которых сложно оторваться

Дом

Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Какой магазин считается ближайшим?
Личный опыт: квартира для молодой пары с мебелью ИКЕА
12 мая 2020, ТАССновость

Каннский кинофестиваль не будут проводить в 2020 году

Ранее организаторы рассматривали возможность проведения смотра в другое время
Каннский кинофестиваль 2019 | Источник: Legion-Media.ru

ТАСС, 11 мая. Организаторы Каннского кинофестиваля в начале июня опубликуют список лент, которые были отобраны для показа в 2020 году. Некоторые из фильмов затем планируют продемонстрировать на других мировых смотрах, однако в самих Каннах фестиваля в 2020 году не будет. Об этом сообщил журнал Variety со ссылкой на официального представителя фестиваля:

На сегодняшний день проведение кинофестиваля в офлайн-режиме кажется нам затруднительным, поэтому мы планируем анонсировать фильмы из изначального официального списка в начале июня.
Новость
От Боярской до Заворотнюк и Питта: 170 ярких фото c дорожек ММКФ

Ранее президент фестиваля Пьер Лескюр в интервью французской газете Le Figaro заявил о том, что проведение Каннского фестиваля в 2020 году «в его традиционной форме отменено». При этом Лескюр подчеркнул, что организаторы продолжают рассматривать различные альтернативные форматы взаимодействия с публикой, но это станет возможным только после того, как будут сняты ограничения на работу кинотеатров и проведение массовых мероприятий, введенные из-за пандемии.

В свою очередь гендиректор Каннского фестиваля Тьерри Фремо в интервью порталу Screendaily отметил, что фестиваль может состояться только «с участием звезд, зрителей, прессы и экспертов», однако в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции это стало невозможным. Смотр может частично слиться с киносмотрами в Торонто, Довиле, Лионе, Ангулеме, Сан-Себастьяне, Нью-Йорке, Пусане, где покажут фильмы из программы Каннского фестиваля 2020.

Каннский фестиваль — один из старейших мировых кинофорумов. Впервые он должен был состояться в 1939 году, но был отменен в связи с началом Второй мировой войны. В результате фестиваль под номером один состоялся на Лазурном берегу Франции только в 1946 году. Гран-при был тогда присужден киноленте советского режиссера Фридриха Эрмлера «Великий перелом» о защитниках Сталинграда с Михаилом Державиным в главной роли.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Little Big готовы представить Россию на «Евровидении 2021»
Что смотреть на карантине: советует Кирилл Плетнев
Marvel возобновит прерванные из-за коронавируса съемки в Чехии
Что смотреть на карантине: советует Сергей Светлаков
Участница «Танцев со звездами» Ивакова заразилась коронавирусом
Мадонна сообщила, что переболела коронавирусом
Стивен Кинг объяснил популярность страшилок в период пандемии
Что смотреть на карантине: советует Дарья Мороз
У звезды сериала «Не родись красивой» обнаружили коронавирус
Бабкина впервые после госпитализации появилась на ТВ
Звезды «Мстителей» воссоединились на онлайн-церемонии
Заболевшая COVID-19 Татьяна Васильева сообщила о своем состоянии
Что смотреть на карантине: советует Данила Дунаев
Энистон поделилась «карантинным» ремейком заставки «Друзей»
Жанна Бадоева в своем шоу покажет Италию в период пандемии
Что смотреть на карантине: советует Лиза Арзамасова
Правила отбора фильмов на «Оскар» изменят из-за коронавируса
Кэти Перри анонсировала выпуск шоу в костюме санитайзера
Болевшему в Коммунарке ведущему «Модного приговора» нашли замену
Питт в образе ученого раскритиковал слова Трампа о коронавирусе
Поборовший COVID-19 Том Хэнкс сдает кровь для разработки вакцины
Юлия Снигирь высказалась о переносе «Ники»
Что смотреть на карантине: советует Денис Шведов
Популярный сериал получит «коронавирусное» продолжение
Бузова и Лолита пришли на «Сегодня вечером» во время пандемии
Что смотреть на карантине: советует Регина Тодоренко
Звезда сериала «Ищейка» призвала зрителей оставаться дома
Премьеру «Бэтмена» с Паттинсоном перенесли из-за пандемии
Поборовший COVID-19 актер рассказал, как вирус изменил его жизнь
Фестиваль Comic-Con отменили из-за коронавируса
Звезды на карантине: чем заняты Шэрон Стоун, Мадонна и другие
Участников шоу «Голос. Дети» проверили на коронавирус
Макконахи нарядился ковбоем и устроил охоту на коронавирус
Канны 2020 не смогут провести в привычном формате
Аверин, Снаткина, Матвеев и другие актеры поблагодарили врачей
В корейском сериале 2018 года нашли точное предсказание пандемии
Австралийцы наряжаются киногероями, чтобы вынести мусор
Боярская, Петров, Милославская снялись в клипе про самоизоляцию
Ведущий «Модного приговора» попал в больницу в Коммунарке
Боярский, Петров, Билан выступят на концерте, посвященном врачам
Константин Богомолов снимет сериал о любви во время карантина
Звезды популярных сериалов обратились к врачам
Андрей Малахов сдал тест на коронавирус
Василиса Володина отказалась сниматься в «Давай поженимся!»
Каннский фестиваль отказался уходить в онлайн
Звезда «Деффчонок» сообщила о положительном тесте на коронавирус
Лещенко обвинил Малахова в принуждении к нарушению самоизоляции
Джоан Роулинг решила, что переболела коронавирусом
Звезды на карантине: чем занимаются Асмус, Боярская, Гузеева
В «Поле чудес» зрителей заменили улыбающимися шариками
Фильмы онлайн
Не знаете что посмотреть? Мы подскажем!
 Абсолютный мировой лидер по количеству заразившихся коронавирусом и числу летальных исходов
Американцев ждут нелегкие объяснения
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Авто
Названы самые популярные автомобили в апреле (топ-10) В прошлом месяце было продано всего 53,3 тыс. машин — это на 64,4% ниже, чем в апреле 2019 года. Стали известны лидеры рухнувшего рынка
Популярные темы на «Детях»
пособие до 16лет 257
Интересуюсь... 224
Кто Путина смотрит,что нового? Я не фига не поняла.. 192
Выплаты на детей, вопрос! 164
Леди
Шпагат за пару минут: тренировка от солиста балета Занимаемся спортом вместе с танцовщиком Евгением Жуковым.
Hi-Tech
Что будет, если удалить корзину в Windows 10 Смысла немного
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Расписание и билеты
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь