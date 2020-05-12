Каннский кинофестиваль не будут проводить в 2020 году

ТАСС, 11 мая. Организаторы Каннского кинофестиваля в начале июня опубликуют список лент, которые были отобраны для показа в 2020 году. Некоторые из фильмов затем планируют продемонстрировать на других мировых смотрах, однако в самих Каннах фестиваля в 2020 году не будет. Об этом сообщил журнал Variety со ссылкой на официального представителя фестиваля:

На сегодняшний день проведение кинофестиваля в офлайн-режиме кажется нам затруднительным, поэтому мы планируем анонсировать фильмы из изначального официального списка в начале июня.

Ранее президент фестиваля Пьер Лескюр в интервью французской газете Le Figaro заявил о том, что проведение Каннского фестиваля в 2020 году «в его традиционной форме отменено». При этом Лескюр подчеркнул, что организаторы продолжают рассматривать различные альтернативные форматы взаимодействия с публикой, но это станет возможным только после того, как будут сняты ограничения на работу кинотеатров и проведение массовых мероприятий, введенные из-за пандемии.

В свою очередь гендиректор Каннского фестиваля Тьерри Фремо в интервью порталу Screendaily отметил, что фестиваль может состояться только «с участием звезд, зрителей, прессы и экспертов», однако в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции это стало невозможным. Смотр может частично слиться с киносмотрами в Торонто, Довиле, Лионе, Ангулеме, Сан-Себастьяне, Нью-Йорке, Пусане, где покажут фильмы из программы Каннского фестиваля 2020.