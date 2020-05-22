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22 мая 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

От Кидман до Беллуччи, от Бони до Навки: 100 фото звезд из Канн

Чтобы компенсировать утраченную в 2020 году возможность насладиться роскошными фото звезд на кинофестивалях, предлагаем вспомнить самые яркие кадры знаменитостей на красных дорожках Каннского фестиваля за последние годы

Каннский кинофестиваль пал еще одной жертвой коронавируса: в мае организаторы заявили, что в 2020 году один из старейших киносмотров в мире не состоится. И хотя обещают, что некоторые из отобранных для показа лент будут позже продемонстрированы на других фестивалях, огорчению всего кинематографического мира нет предела. Ведь каннские красные дорожки имеют не меньшее значение, чем конкурсная программа, и организаторам это отлично известно: именно поэтому они сразу категорично отвергли вариант ухода в онлайн.

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100
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Без сияния самых отборных звезд голливудского и мирового кино на бесконечной лестнице Дворца фестивалей и конгрессов Канны — не Канны.

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Генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо в одном из интервью заявил, что фестиваль может состояться только «с участием звезд, зрителей, прессы и экспертов», и мы с ним полностью согласны.

Чтобы хоть немного компенсировать утраченную в 2020 году возможность насладиться роскошными выходами звезд на красную дорожку, предлагаем вспомнить самые яркие кадры из Канна с прошлых фестивалей. Когда на премьерах наряду с европейскими знаменитостями и мировыми супермоделями все чаще стали появляться именитые голливудские звезды: Ума ТурманНиколь Кидман, Пенелопа Крус, Роберт Паттинсон, Кристен Стюарт, Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо, Джулианна Мур, Кейт Бланшетт, Эмбер Херд.

Кроме того, именно в последние годы российское присутствие на фестивале качественно расширилось, и, помимо медийных гостей вроде Виктории Бони, Татьяны Навки и Регины Тодоренко, по красной дорожке прошли такие яркие представители нашего кино, как Андрей Звягинцев, Кантемир Балагов, Ирина Старшенбаум, Паулина Андреева и Федор Бондарчук, Ингеборга Дапкунайте, Светлана Ходченкова.

Смотрите самые эффектные кадры с гостями Каннских фестивалей последних лет в нашей фотогалерее.

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