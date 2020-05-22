От Кидман до Беллуччи, от Бони до Навки: 100 фото звезд из Канн

Каннский кинофестиваль пал еще одной жертвой коронавируса: в мае организаторы заявили, что в 2020 году один из старейших киносмотров в мире не состоится. И хотя обещают, что некоторые из отобранных для показа лент будут позже продемонстрированы на других фестивалях, огорчению всего кинематографического мира нет предела. Ведь каннские красные дорожки имеют не меньшее значение, чем конкурсная программа, и организаторам это отлично известно: именно поэтому они сразу категорично отвергли вариант ухода в онлайн.