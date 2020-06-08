Названы самые популярные за рубежом турецкие актеры

Составлен список самых популярных за рубежом турецких актеров. Об этом сообщает портал RusTurkey со ссылкой на турецкую газету Aksam.

По данным издания, самыми популярными у заграничных зрителей стали 30-летняя звезда сериалов « Ранняя пташка » и « Полнолуние » Джан Яман и 38-летний Энгин Акюрек , исполняющий главную роль в сериале «Дочь посла».

Отмечается, что Яман и Акюрек останутся лидерами этого рейтинга до конца телесезона. Джан снимается в многообещающем проекте «Мистер Ложь», а сериал «Дочь посла» с Энгином, стартовавший в декабре 2019 года, был признан самым популярным турецким шоу и, скорее всего, получит второй сезон.