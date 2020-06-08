Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
12 сериалов
Маша, Лунтик и Лосяш: лучшие современные мультсериалы для детей
7 сериалов
Непростые истины: 7 ностальгических сериалов про подростков
15 сериалов
15 зарубежных остросюжетных сериалов, которые вы не видели
10 сериалов
Лихие и громкие: сериалы, которые вернут вас в 90-е
17 сериалов
Это нереально: 17 захватывающих фантастических сериалов
15 фильмов
15 долгожданных фильмов, которые мы надеемся увидеть летом
20 фильмов
20 ностальгических советских фильмов про первую любовь
20 фильмов
Ромео-гангстер, Гамлет-бизнесмен: 20 экранизаций, удививших нас
10 фильмов
На стиле: 10 изысканных фильмов с блестящим актерским составом
20 фильмов
20 артхаусных фильмов, которые оставят яркое послевкусие

Дом

В этом доме жила Фаина Раневская: что там внутри (фото)
Как выглядят дома в самом опасном районе мира
Оборудуем домашний спортзал со скидками на AliExpress
8 июня 2020, Кино Mail.ruновость

Названы самые популярные за рубежом турецкие актеры

Составлен рейтинг самых популярных артистов последнего времени
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Составлен список самых популярных за рубежом турецких актеров. Об этом сообщает портал RusTurkey со ссылкой на турецкую газету Aksam.

По данным издания, самыми популярными у заграничных зрителей стали 30-летняя звезда сериалов «Ранняя пташка» и «Полнолуние» Джан Яман и 38-летний Энгин Акюрек, исполняющий главную роль в сериале «Дочь посла».

7.9
Полнолуние
2017/Турциямелодрамакомедия
Моя оценка

Отмечается, что Яман и Акюрек останутся лидерами этого рейтинга до конца телесезона. Джан снимается в многообещающем проекте «Мистер Ложь», а сериал «Дочь посла» с Энгином, стартовавший в декабре 2019 года, был признан самым популярным турецким шоу и, скорее всего, получит второй сезон.

Отметим, что ранее Яман был признан лучшим турецким актером 2019 года. Лидерами прошлогоднего рейтинга стали также Акын АкынёзюПрава на престол Абдулхамид») и Бурак ОзчивитВеликолепный век», «Королек — птичка певчая»).

Главные турецкие актеры
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Джан Яман
Can Yaman
Энгин Акюрек
Engin Akyürek
Назван любимый фильм россиян о Великой Отечественной войне
Назван самый убыточный фильм 2019 года
Назван актер, который чаще других играет злодеев
Россияне в самоизоляции смотрят телевизор по четыре часа в день
Назван фильм с наибольшим количеством ругательств
Бонд откладывается, Шерлок приезжает в Россию: новости недели
Назван любимый фильм российских женщин
Названа лучшая мелодрама 21-го века
Названа вызывающая наибольшее доверие у россиян знаменитость
Назван лучший турецкий сериал
Назван лучший турецкий актер
Назван самый узнаваемый российский телеведущий
Назван худший фильм 2019 года
«Левиафан» вошел в список лучших фильмов десятилетия
Назван любимый новогодний фильм россиян
Кинокритики США назвали лучший фильм года
Назван лучший хоррор десятилетия
Назван самый влиятельный человек в Голливуде
Новая Стервелла и улыбка Джокера: киноновости недели
Названы самые популярные российские фильмы XXI века
Названа самая высокооплачиваемая актриса мира
Киану снова Нео, Терон по-прежнему «бомба»: киноновости недели
Назван самый высокооплачиваемый актер в мире
Ольга Бузова стала самой успешной женщиной шоу-бизнеса в России
Названы самые неудобные костюмы актеров в супергеройском кино
Назван лучший злодей из сериалов
Самой красивой женщиной в мире стала 47-летняя Дженнифер Гарнер
Звезда «Игры престолов» вошла в список самых влиятельных людей
Названы самые знаменитые актеры-коты
Названы самые страшные и ломающие психику фильмы
Назван самый богатый российский актер
«Султан моего сердца» провалился в Турции
Назван самый популярный на Западе советский фильм в истории кино
Шоу Андрея Малахова не попали в топ-100 популярных программ года
Кинооператоры назвали лучшие фильмы XX века
Актеры года и убыточные звезды Голливуда: киноновости недели
Назван самый переоцененный актер Голливуда
Режиссер «Звездных войн» стал богатейшей знаменитостью Америки
Идриса Эльбу признали самым красивым мужчиной планеты
Названо имя ТВ-актрисы, которая заработала больше всех за год
Назван самый высокооплачиваемый актер ТВ
Названа самая сексуальная киногероиня всех времен
Шепелев обошел Малахова и стал ведущим самого популярного шоу
Топ-10 актеров, которые заработали больше всех в 2018 году
Названа самая высокооплачиваемая актриса 2018 года
Названы главные претенденты на фильм года
Стало известно, кто из телеведущих зарабатывает больше всех
Назван самый возмутительный фильм года
Назван главный кинозлодей всех времен
Стало известно, какой актер больше всех заработал в 2017 году
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Авто
Названы автомобили с самыми проблемными «автоматами» (топ-10) В списке оказалось сразу пять моделей от Nissan
Дети
8-летняя дочь Орбакайте покорила сеть своей гибкостью Девочка показала один из акробатических элементов
Леди
6 стильных секретов 50-летней Мелании Трамп для жары Первая леди США знает толк в модных хитростях, так что с нее вполне можно взять пример.
Hi-Tech
США показали «слоновью походку» F-16 на невероятных фото Такой военный маневр выглядит впечатляюще
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Расписание и билеты
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь