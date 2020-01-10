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10 января 2020, Кино Mail.ruновость

Назван лучший турецкий актер

По итогам опроса зрителей составлен рейтинг самых популярных артистов последнего времени
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Звезда сериалов «Ранняя пташка» и «Полнолуние», 30-летний Джан Яман, признан лучшим турецким актером за последний год по итогам опроса издания Gecce.

До того, как начать строить карьеру в кино, Яман работал юристом. Актер также снимался в сериалах «Кто из нас не любил?», «Дела сердечные» и «Любовь назло».

На втором месте в рейтинге издания оказался 30-летний Акын АкынёзюПрава на престол Абдулхамид»), а на третьем — звезда популярных сериалов «Великолепный век» и «Королек — птичка певчая», 35-летний актер и манекенщик Бурак Озчивит.

Главные турецкие актеры
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