Назван лучший турецкий актер

Звезда сериалов «Ранняя пташка» и «Полнолуние», 30-летний Джан Яман, признан лучшим турецким актером за последний год по итогам опроса издания Gecce.
До того, как начать строить карьеру в кино, Яман работал юристом. Актер также снимался в сериалах «Кто из нас не любил?», «Дела сердечные» и «Любовь назло».
На втором месте в рейтинге издания оказался 30-летний Акын Акынёзю («Права на престол Абдулхамид»), а на третьем — звезда популярных сериалов «Великолепный век» и «Королек — птичка певчая», 35-летний актер и манекенщик Бурак Озчивит.