Назван лучший турецкий актер

Звезда сериалов « Ранняя пташка » и « Полнолуние », 30-летний Джан Яман , признан лучшим турецким актером за последний год по итогам опроса издания Gecce.

До того, как начать строить карьеру в кино, Яман работал юристом. Актер также снимался в сериалах «Кто из нас не любил?», «Дела сердечные» и «Любовь назло».