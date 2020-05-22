Бабкина после болезни пришла на съемки шоу Галкина

«Первый канал» посвятил новый выпуск передачи «Сегодня вечером» Надежде Бабкиной. Об этом рассказал коллега певицы по шоу «Модный приговор» Александр Васильев, выложив в инстаграме видео со съемочной площадки.
Историк моды сказал:
Вот и прошла прекрасная программа вместе с Максимом Галкиным. О Надежде Бабкиной, о ее болезни, о ее творчестве. И всех нас в эпоху карантина!
Напомним, в начале апреля 70-летнюю Бабкину госпитализировали с подозрением на коронавирус. По слухам, анализ на COVID-19 у артистки не подтвердился, но ее состояние было тяжелым. В том же месяце в больницу попал и Васильев: его лечили от пневмонии. Недавно обе знаменитости вернулись к съемкам «Модного приговора».
«Сегодня вечером» выходит с 2012 года. В студии собираются звездные гости. В эфире показывают интересные малоизвестные кадры, которые позволяют взглянуть на кумиров с неожиданной стороны. Шоу ведут Юлия Меньшова и Максим Галкин, которые пришли на смену Андрею Малахову.