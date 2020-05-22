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22 мая 2020, Кино Mail.ruновость

Бабкина после болезни пришла на съемки шоу Галкина

70-летней певице, недавно выписавшейся из больницы, посвятили новый выпуск программы «Сегодня вечером»

«Первый канал» посвятил новый выпуск передачи «Сегодня вечером» Надежде Бабкиной. Об этом рассказал коллега певицы по шоу «Модный приговор» Александр Васильев, выложив в инстаграме видео со съемочной площадки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Историк моды сказал:

Вот и прошла прекрасная программа вместе с Максимом Галкиным. О Надежде Бабкиной, о ее болезни, о ее творчестве. И всех нас в эпоху карантина!
Александр Васильев

Напомним, в начале апреля 70-летнюю Бабкину госпитализировали с подозрением на коронавирус. По слухам, анализ на COVID-19 у артистки не подтвердился, но ее состояние было тяжелым. В том же месяце в больницу попал и Васильев: его лечили от пневмонии. Недавно обе знаменитости вернулись к съемкам «Модного приговора».

«Сегодня вечером» выходит с 2012 года. В студии собираются звездные гости. В эфире показывают интересные малоизвестные кадры, которые позволяют взглянуть на кумиров с неожиданной стороны. Шоу ведут Юлия Меньшова и Максим Галкин, которые пришли на смену Андрею Малахову.

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