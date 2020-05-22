Бабкина после болезни пришла на съемки шоу Галкина

«Первый канал» посвятил новый выпуск передачи « Сегодня вечером » Надежде Бабкиной . Об этом рассказал коллега певицы по шоу « Модный приговор » Александр Васильев , выложив в инстаграме видео со съемочной площадки.

Напомним, в начале апреля 70-летнюю Бабкину госпитализировали с подозрением на коронавирус. По слухам, анализ на COVID-19 у артистки не подтвердился, но ее состояние было тяжелым. В том же месяце в больницу попал и Васильев: его лечили от пневмонии. Недавно обе знаменитости вернулись к съемкам «Модного приговора».