Бабкина и Васильев вылечились и возвращаются в «Модный приговор»

Александр Васильев и Надежда Бабкина возвращаются на съемочную площадку « Модного приговора » после лечения от воспаления легких. На своей странице в инстаграме ведущий программы сообщил:

Пережив все неприятности, мы снова выходим в эфир прежним составом! Новые выпуски программы «Модный приговор» смотрите уже с 19 мая!

По информации StarHit, количество присутствующих в студии людей будет максимально сокращено — это касается как зрителей, так и персонала. Съемочная группа будет использовать маски и перчатки.

Шоу «Модный приговор» выходит на «Первом канале» с 2007 года. Родственники или друзья приводят на передачу «подсудимого», который, на их взгляд, плохо одевается. Герою программы предлагают выбрать новый образ самостоятельно, второй вариант гардероба ему подбирают стилисты. В итоге зрители студии голосуют, определяя лучший вариант. Победивший в зрительском голосовании комплект одежды участник получает в дар от телеканала. В роли ведущего заседания «модного суда» выступает Александр Васильев. Роль «обвинителя» — у Эвелины Хромченко. «Защитником» участников обычно выступает Надежда Бабкина.