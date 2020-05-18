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18 мая 2020, Кино Mail.ruновость

Бабкина и Васильев вылечились и возвращаются в «Модный приговор»

Ведущий назвал дату выхода новых выпусков популярного шоу с прежним составом
Александр Васильев и Надежда Бабкина в «Модном приговоре»

Александр Васильев и Надежда Бабкина возвращаются на съемочную площадку «Модного приговора» после лечения от воспаления легких. На своей странице в инстаграме ведущий программы сообщил:

Пережив все неприятности, мы снова выходим в эфир прежним составом! Новые выпуски программы «Модный приговор» смотрите уже с 19 мая!
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По информации StarHit, количество присутствующих в студии людей будет максимально сокращено — это касается как зрителей, так и персонала. Съемочная группа будет использовать маски и перчатки.

Васильев попал в больницу в Коммунарке в начале апреля, его лечили от пневмонии. Дмитрий Дибров и Валдис Пельш заменяли ведущего в «Модном приговоре». Что касается Бабкиной, то, как и у Васильева, у нее, по данным СМИ, не был подтвержден коронавирус. Она также была госпитализирована в апреле с пневмонией, болезнь протекала непросто. В начале мая Бабкина выписалась из больницы и впервые после госпитализации появилась на ТВ.

Шоу «Модный приговор» выходит на «Первом канале» с 2007 года. Родственники или друзья приводят на передачу «подсудимого», который, на их взгляд, плохо одевается. Герою программы предлагают выбрать новый образ самостоятельно, второй вариант гардероба ему подбирают стилисты. В итоге зрители студии голосуют, определяя лучший вариант. Победивший в зрительском голосовании комплект одежды участник получает в дар от телеканала. В роли ведущего заседания «модного суда» выступает Александр Васильев. Роль «обвинителя» — у Эвелины Хромченко. «Защитником» участников обычно выступает Надежда Бабкина.

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