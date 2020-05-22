Снигирь вспомнила, как набрала 12 кг перед съемками у Бондарчука

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Юлия Снигирь поделилась с подписчиками историей времен начала своей карьеры. Актриса рассказала, что сильно поправилась перед съемками в картине Федора Бондарчука «Обитаемый остров», хотя во время проб ее об этом не просили.

По словам актрисы, она была очень стройной и находилась в своей привычной форме, когда проходила кастинг. На момент утверждения на роль Юлия только поступила в Щукинское театральное училище, и ей хотелось стать сильнее. Актриса начала посещать спортзал, однако это привело к неожиданным результатам:

Физическая нагрузка была большая. После тренировок сильно хотелось есть. Я пила белковые коктейли на молоке (которое мне нельзя, как выяснилось много позже). И ела булочки в училище (они там очень вкусные). Училась много, ела много, спала мало. Юлия Снигирь

Подобный образ жизни привел к тому, что к началу съемок Снигирь набрала 12 кг. «Режиссер удивился, конечно. Так что впервые на больших экранах страны я предстала в необычном для себя виде», — вспомнила артистка. Она показала в посте, как выглядела после того, как поправилась, и до этого: