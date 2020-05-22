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22 мая 2020, Кино Mail.ruновость

Снигирь вспомнила, как набрала 12 кг перед съемками у Бондарчука

«Обитаемый остров» был одним из первых фильмов с участием актрисы
22
фотографии
22
фотографии
22
фотографии

Юлия Снигирь поделилась с подписчиками историей времен начала своей карьеры. Актриса рассказала, что сильно поправилась перед съемками в картине Федора Бондарчука «Обитаемый остров», хотя во время проб ее об этом не просили.

5.1
Обитаемый остров
2008/Россия16+боевикфантастика
Моя оценка

По словам актрисы, она была очень стройной и находилась в своей привычной форме, когда проходила кастинг. На момент утверждения на роль Юлия только поступила в Щукинское театральное училище, и ей хотелось стать сильнее. Актриса начала посещать спортзал, однако это привело к неожиданным результатам:

Физическая нагрузка была большая. После тренировок сильно хотелось есть. Я пила белковые коктейли на молоке (которое мне нельзя, как выяснилось много позже). И ела булочки в училище (они там очень вкусные). Училась много, ела много, спала мало.
Юлия Снигирь

Подобный образ жизни привел к тому, что к началу съемок Снигирь набрала 12 кг. «Режиссер удивился, конечно. Так что впервые на больших экранах страны я предстала в необычном для себя виде», — вспомнила артистка. Она показала в посте, как выглядела после того, как поправилась, и до этого:

Во время загрузки произошла ошибка.

Снигирь также снималась в сериалах и фильмах «Великая», «Про любовь», «Кровавая барыня» и «Успех». Юлия участвует и в международных проектах. Она появлялась в фильмах «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть», «Отмороженные» и исполнила роль во втором сезоне сериала Паоло Соррентино «Молодой Папа» — «Новый Папа».

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