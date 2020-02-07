Снигирь рассказала о непростых съемках в «Новом Папе»

36-летняя Юлия Снигирь, которая снялась в продолжении сериала «Молодой Папа» режиссера Паоло Соррентино, получившем название «Новый папа», рассказала о трудностях во время работы над проектом. В инстаграме актриса опубликовала кадр из серии со своим участием и рассказала, как справлялась с непростыми условиями съемок:
The New Pope. Снимали в неотапливаемом палаццо, было страшно холодно. Я применяла способ спецназовцев (меня научил ему мой двоюродный брат): расслабляешь все мышцы и думаешь о цели, не думаешь о холоде, как бы принимаешь холод. Помогало.
Отвечая на комментарии подписчиков, Снигирь отметила, что именно холод на съемках для нее — хуже других испытаний. Кроме того, актриса опровергла предположение одного из комментаторов о том, что здоровье актеров не беспокоит режиссеров и продюсеров:
Это не так. Просто не всегда возможно что-то сделать. Съемочный процесс — это дорого, и часто невозможно подстраиваться под погоду, например. Или наличие отопления в доме.
Героиню Снигирь в «Новом Папе» зовут Ева Новак. Женщина — супруга доктора Хельмер Линдегарда, которого играет Ульрих Томсен («Коммуна»), лечащего врача Пия XIII (Джуд Лоу). По сюжету, Ева живет с мужем в огромном венецианском особняке.
Сериал «Молодой Папа» стартовал в 2016 году, первый сезон рассказал об американском священнике итальянского происхождения, который становится папой Пием XIII и отстаивает консервативные взгляды. Действие шоу разворачивается в наши дни. Съемки продолжения шоу, получившего название «Новый Папа», начались в январе 2019-го. К роли папы Пия XIII вернулся Джуд Лоу, компанию ему составили Сесиль де Франс, Шэрон Стоун, Мэрилин Мэнсон, Джон Малкович.
Премьера второго сезона сериала состоялась в сентябре 2019 года в рамках 76-го Венецианского кинофестиваля. Показ «Нового Папы» на российских видеосервисах стартовал 11 января 2020 года, выход последней серии намечен на 8 февраля.
Фоторепортаж с премьеры «Нового Папы» в Венеции