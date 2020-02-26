От Снигирь до Шукшиной: наши звезды в модных зарубежных сериалах

Зое Тодоровской, дочери Валерия Тодоровского и Евгении Брик, всего 10 лет, но она в некотором смысле уже завоевала Голливуд — исполнила заметную роль в мистическом сериале Netflix «ОА» про слепую девушку Прерию Джонсон, которая, исчезнув на 7 лет, вернулась домой прозревшей. И никак не признается, что же с ней случилось. Зоя сыграла главную героиню в детстве — та оказалась вовсе не Прерией, а Ниной, дочкой русского олигарха, которую в детстве вывезли из России и пристроили в приемную американскую семью. Несмотря на возмущения некоторых фанатов, сериал закрыли после второго сезона, но Зоя без дела не осталась — она заявлена в небольшом российском проекте «Тинатин», где ее партнером по съемкам станет Павел Табаков. При этом мама Зои, актриса Евгения Брик, хочет, чтобы у дочери было нормальное детство, а не хождение по кастингам. «Зоя знает, что на актрису надо учиться, что надо вырасти. Это должно быть осознанное решение. А когда ты просто в детстве попал в проект, который прогремел, и дальше ты ощутил себя в десять лет звездой… Не дай Бог!» — считает она.