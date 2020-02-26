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26 февраля 2020, Кино Mail.ruстатья

От Снигирь до Шукшиной: наши звезды в модных зарубежных сериалах

Вспоминаем роли российских актеров и актрис в громких международных проектах и гордимся успехами соотечественников
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Юлия Снигирь — «Новый папа»

Юлия Снигирь родилась в маленьком шахтерском городке, где был всего один кинотеатр, а теперь снялась у самого Паоло Соррентино. Да еще и вместе с Джудом Лоу и Джоном Малковичем! В нашумевшем «Новом папе» она стала главной героиней одного из эпизодов, сыграв «скорбящую Мадонну» — безутешную жену врача, сын которой долгие годы неизлечимо болен. Возвращать красавицу к жизни предстоит герою Джуда Лоу – сразу после собственного возвращения «с того света».

Соррентино, высоко ценящий русскую актерскую школу, давно хотел пригласить кого-нибудь из наших актеров к себе: «Были пробы, и, наверное, Юлия показала самый впечатляющий результат на моей памяти, за всю мою жизнь. Я тут же прервал пробы и сказал, что не хочу никого, кроме нее. Потрясающе талантливая актриса». В итоге режиссер не только снял актрису, но и пригласил ее представлять проект на премьере в рамках Венецианского фестиваля в компании Джуда Лоу и других звезд.

Далее: Данила Козловский — «Викинги»
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Данила Козловский — «Викинги»

Данила Козловский появился в первом эпизоде шестого сезона «Викингов» в роли Вещего Олега, предводителя диких русов, напавших на Скандинавию. По сюжету киевский князь заводит дружбу с Иваром Бескостным (сыгранным Алексом Хегом Андерсоном), одним из главных персонажей сериала. Их дружба зиждется на общих ценностях: оба безумны и кровожадны. Критики работу Данилы оценили, отметив харизму и чувство юмора князя Олега. Комментариев самого Козловского о съемках в проекте нет. Поговаривают, он так занят режиссурой своих новых проектов «Чернобыль. Бездна» и «Карамора», что времени на болтовню просто не остается.

Далее: Ингеборга Дапкунайте — «Оккупированные»
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Ингеборга Дапкунайте — «Оккупированные»

Норвежский сериал «Оккупированные» по роману Ю Несбё бурно обсуждался в рунете. Еще бы, такой сюжет! Русские оккупировали Норвегию по просьбе ЕС, чтобы обеспечить энергетическую безопасность континента, которую могут подорвать пришедшие к власти «зеленые». Русского посла Ирину Сидорову сыграла Ингеборга Дапкунайте. Посол, не моргнув глазом, называет оккупацию Норвегии «любезной помощью России» и объясняет ее интересами норвежцев. По словам Дапкунайте, она согласилась участвовать в сериале, так как он напомнил ей о 1991 годе. Тогда Латвия в ходе «поющей революции» получила независимость. «Это был прекрасный период моей жизни!» — говорит Ингеборга. В новых сериях к Дапкунайте присоединилась еще и Дарья Екамасова: «Не буду раскрывать сюжет, скажу только, что наши героини пытаются спасти свою запрещенную любовь, провалившись в политические драмы, погони и прочие норвежские страсти…».

Далее: Мария Шукшина — «МакМафия»
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Мария Шукшина — «МакМафия»

Криминальная драма «Би-би-си» о сложном мире мафиозного бизнеса «МакМафия», поставленная создателем «Черного зеркала» Джеймсом Уоткинсом, тоже не обошлась без русских. Главный герой сериала — Алекс Гудман (Джеймс Нортон), сын русского олигарха, выросший на берегах Темзы. Его мать Оксану сыграла Мария Шукшина. Прогуливаясь с сыном мимо Альберт-Холла, она рассказывает, как, выйдя замуж за его отца (Алексей Серебряков), превратилась из рыночной торговки в светскую даму с сумками Chanel и Dior. Шукшина утверждает, что никогда не согласилась бы на роль Оксаны, «если бы это была история про поганых русских». «Меня подкупили история и сценарий — абсолютной человечностью, правдивостью и драматургией», — утверждает Мария.

Далее: Юрий Колокольников — «Игра престолов»
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Юрий Колокольников — «Игра престолов»

Юрий Колокольников отметился заметной ролью в главном сериале 21 века «Игра престолов» — чем, безусловно, перещеголял всех героев нашей подборки. Сыграл он в фэнтези-саге каннибала Стира, предводителя племени теннов, одного из кланов одичалых. Всю дорогу Колокольников убивал детей, жрал человечину, отпускал сексистские шуточки, в общем, развлекался по полной. А по окончании съемок актер даже заявил, что был сам готов стать Белым Ходоком, лишь бы остаться в проекте. Но долго грустить после смерти персонажа Юрию не пришлось — в свой новый проект его пригласил сам Кристофер Нолан! В шпионском триллере «Довод» главную роль исполняет Роберт Паттинсон, а нашему герою досталась «не главная, но хорошая». Чуем, без злобных русских в фильме о международном шпионаже не обойдется.

Далее: Зоя Тодоровская — «ОА»
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Зоя Тодоровская — «ОА»

Зое Тодоровской, дочери Валерия Тодоровского и Евгении Брик, всего 10 лет, но она в некотором смысле уже завоевала Голливуд — исполнила заметную роль в мистическом сериале Netflix «ОА» про слепую девушку Прерию Джонсон, которая, исчезнув на 7 лет, вернулась домой прозревшей. И никак не признается, что же с ней случилось. Зоя сыграла главную героиню в детстве — та оказалась вовсе не Прерией, а Ниной, дочкой русского олигарха, которую в детстве вывезли из России и пристроили в приемную американскую семью. Несмотря на возмущения некоторых фанатов, сериал закрыли после второго сезона, но Зоя без дела не осталась — она заявлена в небольшом российском проекте «Тинатин», где ее партнером по съемкам станет Павел Табаков. При этом мама Зои, актриса Евгения Брик, хочет, чтобы у дочери было нормальное детство, а не хождение по кастингам. «Зоя знает, что на актрису надо учиться, что надо вырасти. Это должно быть осознанное решение. А когда ты просто в детстве попал в проект, который прогремел, и дальше ты ощутил себя в десять лет звездой… Не дай Бог!» — считает она.

Далее: Владимир Машков — «Шпионка»
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Владимир Машков — «Шпионка»

В нулевые нашей главной звездой был, конечно же, Владимир Машков. «Вор», «Папа», «Олигарх»… Столь видный «рюски мюжик» не мог быть не замечен западными кастинг-директорами — и заполучил небольшую роль в очень популярном тогда сериале «Шпионка» с Дженнифер Гарнер в главной роли. Владимир сыграл Милоша Красича, главу влиятельной террористической группировки. Кстати, пару лет назад Дженнифер Гарнер утверждала, что «Шпионку» могут переснять. Мы бы не отказались вновь полюбоваться на Машкова в этом проекте!

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Далее: Юлия Снигирь — «Новый папа»
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