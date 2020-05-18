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18 мая 2020, Кино Mail.ruновость

В сеть попал фрагмент нового сезона «Сватов»

Зрители с нетерпением ждут премьеры очередной части комедии

Видео со съемок нового сезона «Сватов» появилось в сети. Его разместили в фан-аккаунте, посвященном сериалу. В ролике актеры исполняют песню «Тополя». На кадрах в числе прочих можно заметить Федора Добронравова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поклонники шоу, которые обнародовали ролик, отметили, что он является фрагментом одного из грядущих эпизодов комедии.

Отметим, что работа над седьмым сезоном шла еще в 2017 году, однако отснятые тогда сцены комедии зрители не увидят. В 2019-м производство серий начали с нуля.

7.7
Сваты
2008/Украина12+комедия
Моя оценка

«Сваты» — комедийный сериал об отношениях интеллигентных городских жителей Ковалевых и колоритных селян Будько. Главные герои приходятся друг другу сватами. Основные роли в сериале, помимо Добронравова, исполняют Людмила Артемьева, Татьяна Кравченко, Анатолий Васильев, Даниил Белых. В новых сериях персонажа Федора Добронравова в молодости сыграет его сын Виктор Добронравов.

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