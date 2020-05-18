В сеть попал фрагмент нового сезона «Сватов»

Видео со съемок нового сезона «Сватов» появилось в сети. Его разместили в фан-аккаунте, посвященном сериалу. В ролике актеры исполняют песню «Тополя». На кадрах в числе прочих можно заметить Федора Добронравова.
Поклонники шоу, которые обнародовали ролик, отметили, что он является фрагментом одного из грядущих эпизодов комедии.
Отметим, что работа над седьмым сезоном шла еще в 2017 году, однако отснятые тогда сцены комедии зрители не увидят. В 2019-м производство серий начали с нуля.
«Сваты» — комедийный сериал об отношениях интеллигентных городских жителей Ковалевых и колоритных селян Будько. Главные герои приходятся друг другу сватами. Основные роли в сериале, помимо Добронравова, исполняют Людмила Артемьева, Татьяна Кравченко, Анатолий Васильев, Даниил Белых. В новых сериях персонажа Федора Добронравова в молодости сыграет его сын Виктор Добронравов.