Добронравов опроверг слухи о смене состава «Сватов»

Актер Федор Добронравов прокомментировал слухи об изменениях в актерском составе сериала «Сваты». В частности, он опроверг информацию об уходе артистов Николая Добрынина и Людмилы Артемьевой. Добронравова цитирует ФАН:
Насколько я знаю, актерский состав не претерпит никаких сильных изменений, все остальное надуманно.
По словам артиста, название сериала останется неизменным (ранее в СМИ ходили слухи о его смене). Актер также уточнил, что седьмой сезон «Сватов» появится на экранах уже в 2020 году.
«Сваты» — комедийный сериал об отношениях интеллигентных городских жителей Ковалевых и колоритных селян Будько. Главные герои приходятся друг другу сватами. Комедийное шоу выходит с 2008 года и пока насчитывает шесть сезонов. Производитель шоу — студия «Квартал 95», одним из основателей которой является Владимир Зеленский, в 2019 году избранный президентом Украины. Добронравов ранее рассказывал о подробностях съемок нового сезона шоу.