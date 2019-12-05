Добронравов опроверг слухи о смене состава «Сватов»

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Актер Федор Добронравов прокомментировал слухи об изменениях в актерском составе сериала «Сваты». В частности, он опроверг информацию об уходе артистов Николая Добрынина и Людмилы Артемьевой. Добронравова цитирует ФАН:

Насколько я знаю, актерский состав не претерпит никаких сильных изменений, все остальное надуманно. Федор Добронравов

По словам артиста, название сериала останется неизменным (ранее в СМИ ходили слухи о его смене). Актер также уточнил, что седьмой сезон «Сватов» появится на экранах уже в 2020 году.